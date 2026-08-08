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திறந்த வாகனத்தில் எடுத்துச் செல்லும் குப்பை ரோட்டில் சிதறுவதால் மக்கள் பாதிப்பு

திறந்த வாகனத்தில் எடுத்துச் செல்லும் குப்பை ரோட்டில் சிதறுவதால் மக்கள் பாதிப்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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காரியாபட்டி, ஆக. 8 -

மல்லாங்கிணர் பேரூராட்சி பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பை, திறந்த வாகனங்களில் எடுத்துச் செல்வதால் வீதிகளில் சிதறி, சுகாதாரச் சீர்கேடு ஏற்பட்டு வரும் அவலம் தொடர்ந்து நடக்கிறது. நடவடிக்கை எடுக்க மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

மல்லாங்கிணர் பேரூராட்சியில் உள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகள், வணிக வளாகங்களில் இருந்து தினமும் பல டன் குப்பை சேகரிக்கப்படுகின்றன. அவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் கழிவுகளை டிராக்டர்களில் கொட்டும் இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும்போது, பின் பக்க டோர் இல்லாமல் திறந்த வாகனத்தில் கொண்டு செல்கின்றனர். மேல்பகுதியை வலை அல்லது தார்பாய்களைக் கொண்டு மூடாமல் கொண்டு செல்வதால், வாகனத்திலிருந்து குப்பை, பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், தூசிகள் காற்றில் பறந்து வீதிகள், பின்னால் வரும் வாகன ஓட்டிகள் மீதும் விழுகின்றன. இதனால் டூவீலரில் செல்பவர்கள் நிலை தடுமாறி விபத்துக்குள்ளாகும் அபாயம் நிலவுகிறது. குப்பைகளில் இருந்து வெளியாகும் துர்நாற்றம், கழிவு நீர் சாலையில் சிந்துவதால் அப் பகுதியில் ஈ, கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி நோய் பரவும் அபாயமும் உள்ளது.

இதுகுறித்து பலமுறை புகாரளித்தும் பேரூராட்சி நிர்வாகம் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடக்கும் முன், குப்பை எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்களை முறையாக மூடி எடுத்துச் செல்லவும், விதிமுறைகளை மீறும் வாகனங்கள் மீது பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

படம் உண்டு.

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