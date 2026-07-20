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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ உங்கள் ஊராட்சி/  கோயிலை சுற்றி தேங்கும் கழிவுநீர், பள்ளமான ரோடுகள் சென்னல்குடி ஊராட்சி மக்கள் விரக்தி

உங்கள் ஊராட்சி/  கோயிலை சுற்றி தேங்கும் கழிவுநீர், பள்ளமான ரோடுகள் சென்னல்குடி ஊராட்சி மக்கள் விரக்தி

உங்கள் ஊராட்சி/  கோயிலை சுற்றி தேங்கும் கழிவுநீர், பள்ளமான ரோடுகள் சென்னல்குடி ஊராட்சி மக்கள் விரக்தி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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விருதுநகர்:    பள்ளிக்கு மைதானம், சுற்றுச்சுவர் வசதி, கோயிலை சுற்றி தேங்கும் சாக்கடை கழிவுநீர், சேதமாகி மேடு, பள்ளமாக உள்ள ரோடுகள், வறண்ட ஊருணிகள், கண்மாய்கள், அருந்ததியர் தெருவில் குடிநீர் அருகே கழிவுநீர் என பல்வேறு இன்னல்களில் சிக்கி தவிக்கின்றனர் விருதுநகர் சென்னல்குடி ஊராட்சி மக்கள்.    விருதுநகர் ஒன்றியத்தில் சென்னல்குடி ஊராட்சி உள்ளது. சென்னல்குடி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் சுற்றுச்சுவர் இல்லை. இப்பள்ளிக்கு முன்பு கோயில் நிலம் உள்ளது. இதில் கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளதால் இதன் பாதை வழியாக தான் பள்ளிக்கு மாணவர்கள் செல்கின்றனர். இருபுறமும் திறந்தவெளி கழிப்பிடமாக பயன்படுத்துவதால் மாணவர்களுக்கு தொற்று அபாயம் ஏற்படுகிறது. கருவேல மரங்களை அகற்றி கோயில் நிலத்தை குத்தகை அடிப்படையில் மைதானமாக வழங்கினால் மாணவர்களின் விளையாட்டு திறன் மேம்படும் என அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

  போவுநாயக்கன் தெரு, காளியம்மன் கோயிலைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் முறையாக இல்லாததால், கழிவுநீர் தேங்கி சாக்கடையாக மாறியுள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் கடும் துர்நாற்றம், சுகாதாரக் கேடு காரணமாக பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகி மிகுந்த சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.

  இங்கு 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். ஆனால் தற்போது ஒரே ஒரு குடிநீர் கிணறு மட்டுமே பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதிலும் போதுமான நீர்வரத்து இல்லாததால், கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இக்கிராமத்திற்கு அருகில் தாமிரபரணி குடிநீர் திட்ட குழாய்கள் மற்ற கிராமங்களுக்கு செல்கின்றன. ஒரு பகுதியில் தாமிரபரணி குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. மற்ற பகுதிகளில் உவர்ப்பான குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. கிராமம் முழுவதும் சீரான குடிநீர் வழங்க  அம்மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். 

  இங்குள்ள கண்மாய்க்கு வர வேண்டிய நீர்வழிகள் பல இடங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால், தண்ணீர் வந்து சேரவில்லை. இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து, விவசாயமும் மக்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நீர்வழிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகைள அகற்றி, கண்மாயில் நீர் தேங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இங்குள்ள வி.ஏ.ஓ., அலுவலக கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு புதிதாக கட்டப்படவே இல்லை. அதே போல் தபால் அலுவலகம், துணை சுகாதார நிலையம், நுாலகம் ஆகியவற்றில் பெண் ஊழியர்கள் தான் பணிபுரிகின்றனர். ஆனால் கழிப்பறை வசதியே இல்லை.

  அருந்ததியர் தெருவில் குடிநீர் குழாய் அருகே சாக்கடை கழிவுநீர் உள்ளதால் தொற்று நோய் அபாயம் உள்ளது. மயான ரோட்டுக்கு பாதை இல்லை. துாய்மை பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது.  

கழிவுநீரால் தொற்று   எங்கள் பகுதியில் உள்ள 5 தெருக்களிலும் ரோடு வசதி மிக மோசமாக உள்ளது. நுாலகம், கோயில் அருகே தேங்கியுள்ள கழிவுநீரால் நோய் தொற்று அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மக்கள் வெளியில் நடமாட முடிவதில்லை. ஊராட்சிக்காக பணிபுரியும்  பெண் ஊழியர்களுக்கு கழிப்பிட வசதி இல்லை. பள்ளிக்கு செல்லும் பாதை திறந்தவெளி கழிப்பிடமாக உள்ளது. எனவே இதை சரி செய்து தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.  லட்சுமிகாந்தன் பாரதி, சமூக ஆர்வலர், சென்னல்குடி. 



ரோடு புதுப்பிக்க வேண்டும்  கண்மாய், ஊருணிகள் வறண்டு காணப்படுகின்றன. நீர்வரத்து பாதைகள் மூடிவிட்டன. கண்மாய்களை மீட்டு விவசாயிகள் வாழ வழிவகை செய்ய வேண்டும். குடிநீர் பிரச்னைக்கும் தீர்வு காண வேண்டும். துவக்கப்பள்ளியை சுற்றியுள்ள ரோடு, ரேஷன் கடை செல்லும் ரோடு மேடு, பள்ளமாக மோசமான நிலையில் உள்ளது. இதை புதுப்பிக்க வேண்டும்.  முனீஸ்வரன், பாண்டியநாடு மக்கள் கட்சி, சென்னல்குடி. 



மழைக்காலங்களில் திண்டாட்டம்   கோயில் அருகே தான் எங்கள் வீடு உள்ளது. மழை பெய்தால் கழிவுநீர் வீட்டிற்குள் வந்து விடும். இதே நிலை தான் அருகே உள்ள துணை சுகாதார நிலையத்திற்கும். அதன் தளம் தாழ்வாக உள்ளதால் மழைக்காலங்களில் கடும் சிரமத்தை அனுபவிக்கிறோம். பழைய குடிநீர் தொட்டியை இடிக்க வேண்டும்.  பாண்டியலெட்சுமி, குடும்பத் தலைவி, சென்னல்குடி. 



குடிநீர் அருகே கழிவுநீர்  எங்கள் அருந்ததியர் குடியிருப்பில் குடிநீர் அருகே கழிவுநீர் வருகிறது. எங்களால் எப்படி குடிக்க முடியும். வாறுகால் வசதி சுத்தமாக இல்லை. இப்பகுதியை காலனியாக ஏற்படுத்தி அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தி தர வேண்டும். வீடுகளில் போட்ட குழாய்களில் குடிநீர் வரவில்லை. இதற்கும் நடவடிக்கை தேவை.  மாயக்கண்ணன், சென்னல்குடி. 



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