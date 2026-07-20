உங்கள் ஊராட்சி/  கோயிலை சுற்றி தேங்கும் கழிவுநீர், பள்ளமான ரோடுகள் சென்னல்குடி ஊராட்சி மக்கள் விரக்தி

உங்கள் ஊராட்சி/ கோயிலை சுற்றி தேங்கும் கழிவுநீர், பள்ளமான ரோடுகள் சென்னல்குடி ஊராட்சி மக்கள் விரக்தி
உங்கள் ஊராட்சி/ கோயிலை சுற்றி தேங்கும் கழிவுநீர், பள்ளமான ரோடுகள் சென்னல்குடி ஊராட்சி மக்கள் விரக்தி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM
விருதுநகர்: பள்ளிக்கு மைதானம், சுற்றுச்சுவர் வசதி, கோயிலை சுற்றி தேங்கும் சாக்கடை கழிவுநீர், சேதமாகி மேடு, பள்ளமாக உள்ள ரோடுகள், வறண்ட ஊருணிகள், கண்மாய்கள், அருந்ததியர் தெருவில் குடிநீர் அருகே கழிவுநீர் என பல்வேறு இன்னல்களில் சிக்கி தவிக்கின்றனர் விருதுநகர் சென்னல்குடி ஊராட்சி மக்கள். விருதுநகர் ஒன்றியத்தில் சென்னல்குடி ஊராட்சி உள்ளது. சென்னல்குடி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் சுற்றுச்சுவர் இல்லை. இப்பள்ளிக்கு முன்பு கோயில் நிலம் உள்ளது. இதில் கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளதால் இதன் பாதை வழியாக தான் பள்ளிக்கு மாணவர்கள் செல்கின்றனர். இருபுறமும் திறந்தவெளி கழிப்பிடமாக பயன்படுத்துவதால் மாணவர்களுக்கு தொற்று அபாயம் ஏற்படுகிறது. கருவேல மரங்களை அகற்றி கோயில் நிலத்தை குத்தகை அடிப்படையில் மைதானமாக வழங்கினால் மாணவர்களின் விளையாட்டு திறன் மேம்படும் என அப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
போவுநாயக்கன் தெரு, காளியம்மன் கோயிலைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் முறையாக இல்லாததால், கழிவுநீர் தேங்கி சாக்கடையாக மாறியுள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் கடும் துர்நாற்றம், சுகாதாரக் கேடு காரணமாக பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகி மிகுந்த சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.
இங்கு 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். ஆனால் தற்போது ஒரே ஒரு குடிநீர் கிணறு மட்டுமே பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதிலும் போதுமான நீர்வரத்து இல்லாததால், கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இக்கிராமத்திற்கு அருகில் தாமிரபரணி குடிநீர் திட்ட குழாய்கள் மற்ற கிராமங்களுக்கு செல்கின்றன. ஒரு பகுதியில் தாமிரபரணி குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. மற்ற பகுதிகளில் உவர்ப்பான குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. கிராமம் முழுவதும் சீரான குடிநீர் வழங்க அம்மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இங்குள்ள கண்மாய்க்கு வர வேண்டிய நீர்வழிகள் பல இடங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால், தண்ணீர் வந்து சேரவில்லை. இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து, விவசாயமும் மக்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நீர்வழிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகைள அகற்றி, கண்மாயில் நீர் தேங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இங்குள்ள வி.ஏ.ஓ., அலுவலக கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு புதிதாக கட்டப்படவே இல்லை. அதே போல் தபால் அலுவலகம், துணை சுகாதார நிலையம், நுாலகம் ஆகியவற்றில் பெண் ஊழியர்கள் தான் பணிபுரிகின்றனர். ஆனால் கழிப்பறை வசதியே இல்லை.
அருந்ததியர் தெருவில் குடிநீர் குழாய் அருகே சாக்கடை கழிவுநீர் உள்ளதால் தொற்று நோய் அபாயம் உள்ளது. மயான ரோட்டுக்கு பாதை இல்லை. துாய்மை பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது.