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திருப்பதி சிற்பக்கூடத்தில் இருந்து வந்த பெருமாள்/dc

திருப்பதி சிற்பக்கூடத்தில் இருந்து வந்த பெருமாள்/dc

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:40 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:40 PM

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விருதுநகர், ஜூலை 12 -

   விருதுநகர் ரயில்வே பீடர் ரோட்டில் உள்ள புளிய மரத்திற்கு வானரம்(குரங்கு) ஒன்று வந்து சென்றது. புளிய மரத்தின் எதிரே ஒரு மருத்துவர் இருந்தார். அவர் அந்த வானரத்தை வழிபட்டு வந்தார். வானரம் முக்தி அடைந்ததையொட்டி மரத்திற்கு கீழே ஒரு சமாதி எழுப்பினார். அந்த வானரத்தை ஆஞ்சநேயராக அப்பகுதி மக்கள் வழிபட்டனர். இதன் மூலம் பக்தர்களுக்கு பல சித்தி பலன்கள் கிடைத்தன. நாளடைவில் புளிய மரத்தடியில் சிறிய ஆலயம் கட்டப்பட்டது.

புளிய மரத்துக்கு கீழ் இருந்த ஆஞ்சநேயருக்கு சிறிய கோயில், அதை தொடர்ந்து ராமர் கோயிலும் கட்டப்பட்டது.  ராமர் கோயில் 2002ல் விரிவாக்கம் செய்து சீதாபிராட்டி, லெட்சுமணர் ஆகியோர் இடம்பெற்றனர். 2014ல் ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் கோயில் அமைக்கப்பட்டது. இக்கோயிலின் பெருமாள் சிலைகள் திருப்பதி கோயிலில் உள்ள சிற்ப கூடத்தில் இருந்து வந்தது.

10 நாள் பிரம்மோற்ஸவம் நடக்கிறது. கருட, அன்னம், யானை, சேஷ வாகனங்களில் பெருமாள் அருளாசி வழங்குவார். 11 வது நாள் திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது. திருப்பதி சிலை 11 அடி, இங்குள்ள சிலை 10.5 அடி. ஆஞ்சநேயர் விமானம் பொற்கூரை வேயப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கும் கொடி மரம், விமானம் தங்க முலாம் பூசப்பட்டுள்ளது. ஏற்பாடுகளை ராமர் கோயில் ஆஞ்சநேய பக்த மகாசபா அறக்கட்டளையினர் செய்கின்றனர்.

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