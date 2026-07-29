போலீஸ் செய்தி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:53 PM
பட்டாசு தயாரிப்பு
6 பேர் கைது
சாத்துார், ஜூலை 30-
ஏழாயிரம் பண்ணை போலீசார் புல்லக் கவுண்டன்பட்டி வாகினி பயர் ஒர்க்சில் அரசு அனுமதி இன்றி சோல்சா வெடிகளை விஜய கரிசல்குளம் சுரேஷ்குமார் 33, புல்லக் கவுண்டன்பட்டி மகாதேவன் 35,தயாரிப்பது தெரிய வந்தது. சோல்சா வெடிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்து இருவரையும் கைது செய்தனர்.
*பனையடி பட்டியில் மைக்கேல் ராஜ் 40. அன்பின் நகரத்தில் செல்வராஜ், 52. ஏழாயிரம் பண்ணையில் ஆறுமுக மணி 23.ஆகியோர் தங்கள் வீடுகளில் வைத்து பட்டாசு தயாரித்தது தெரியவந்தது.போலீசார் பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து அவர்களை கைது செய்தனர். ஏழாயிரம் பண்ணைபோலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
*சாத்துார் வல்லம்பட்டியை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணசாமி 57. சூரங்குடி விமலா தேவி பயர் ஒர்க்ஸ் பின் புறம் காட்டில் தகர செட்டில் வைத்து அனுகுண்டு பட்டாசு தயாரித்தார். ரோந்து சென்ற போலீசார் 9 அரை கிலோ பட்டாசு பறிமுதல் செய்து அவரை கைது செய்தனர். சாத்துார் தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.