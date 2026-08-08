போலீஸ் செய்திகள்

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ போலீஸ் செய்திகள்
ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM
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வியாபாரி பலி
அருப்புக்கோட்டை:ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி கரிசல்குளம் பாலசுப்பிரமணியத்தை சேர்ந்தவர் முத்துமாரி,50, ஊரில் பூ வியாபாரம் செய்து வந்தார்.
தினமும் அருப்புக்கோட்டை பூ மார்க்கெட்டிற்கு சென்று பூ வாங்கி வந்து ஊரில் விற்று வந்தார். நேற்று காலை 8:00 மணிக்கு அருப்புக்கோட்டை பெத்தம்மாள் கோயில் அருகில் வந்த போது, லாரி மோதியதில் பலியானார். (ஹெல்மெட் அணியவில்லை). டவுன் போலீசார் சாத்தூரை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் முனியாண்டியை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
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