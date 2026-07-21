குடியிருப்போர் குரல் பக்கத்திற்கு-- வீட்டருகே சாக்கடைத் தேக்கம், செப்பனிடப்படாத ரோடு --தீர்வுக்காக காத்திருக்கும் சாஸ்திரி நகர் குடியிருப்போர்
குடியிருப்போர் குரல் பக்கத்திற்கு-- வீட்டருகே சாக்கடைத் தேக்கம், செப்பனிடப்படாத ரோடு --தீர்வுக்காக காத்திருக்கும் சாஸ்திரி நகர் குடியிருப்போர்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
ராஜபாளையம், ஜூலை 22-
மேடு பள்ளங்களாக கால்களை பதம் பார்க்கும் ரோடு, வீட்டருகே சாக்கடை தேக்கம், இணைப்பு கொடுத்தும் குடிநீருக்கு வழி இல்லை என பல்வேறு பிரச்சனைகளில் சாஸ்திரி நகர் குடியிருப்போர் சிக்கி தவிக்கின்றனர்.
மேலப்பாட்ட கரிசல்குளம் ஊராட்சி சாஸ்திரி நகர் குடியிருப்போர் நலச் சங்க நிர்வாகிகள் ராகினி, பாண்டியம்மாள், முருகானந்தம், வீரமணி, உடையார் கூறியதாவது;
செண்பகத் தோப்பு ரோடு, தென்றல் நகர் அருகே குடியிருப்பு உள்ளது . 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இப்பகுதி அமைந்தும் இதுவரை அடிப்படை வசதி கிடைக்கவில்லை.
மொத்தம் உள்ள மூன்று தெருக்களில் 150 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். தெருக்களில் சாலை வசதி ஏற்படுத்தாமல் மண் ரோடாக உள்ளதால் கற்கள் கால்களை பதம் பார்த்தும் வாகனங்கள் செல்ல தடுமாற்றம் ஏற்படுகிறது.
கழிவு நீர் வெளியேற்ற வசதி இன்றி வீட்டின் முன் தொட்டிகள் அமைத்து நிறைந்த பின் வெளியேற்றி வருகின்றனர்.
தேங்கிய கழிவுகளில் கொசு தொல்லை, துர்நாற்றம் சுகாதார கேடு ஏற்படுகிறது. மழையின் போது கழிவுகள் தேங்கி பாதிப்பு அதிகரிக்கிறது.
குடியிருப்பு நுழைவுப் பகுதி ரோட்டில் மின்விளக்கு வசதி அமைக்காமல் கும்மிருட்டில் உள்ளதால் சட்டவிரோத செயல்கள் தடுக்க முடியவில்லை.
இதற்குப் பின்பு அமைந்த மற்ற குடியிருப்பு பகுதிகளில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வசதிகள் இங்கு செயல்படுத்தவில்லை. அருகாமை பகுதிகளில் தெரு, வாறுகால், பூங்கா உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் கிடைத்து வருகிறது. குடியிருப்பு அருகே பூங்கா விளையாட்டு மைதானத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் சாக்கடை உறிஞ்சிக்குழி அமைத்து கழிவு நீர் தேக்கமாக மாற்றி வைத்துள்ளனர்.
மழைக்காலங்களில் குடியிருப்பில் நுழைய முடியாமல் சகதியாகி தென்றல் நகர் வழியே நுழைந்து வர வேண்டி உள்ளது.
ஜல்ஜீவன் திட்டத்திற்கு வீடுகள் தோறும் குழாய் அமைத்தும் தண்ணீர் சப்ளை இல்லை. அடிதட்டு மக்கள் மெயின் ரோட்டில் உள்ள ஏர் வால்வு கசிவு குழாயை நாட வேண்டி உள்ளது.
வாடகை கட்டடத்தில் ரேஷன் கடை இயங்கி வருவதுடன் வெகுதொலைவு செல்ல வேண்டியுள்ளதால் மக்கள் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
இப்பகுதிக்கு என பொது சுகாதார வசதி இதுவரை இல்லை. நாய்கள் தொல்லையால் இரவில் வேலைக்கு செல்வோர் பாதுகாப்பற்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அடிப்படை தேவை குறித்து கலெக்டருக்கு குடியிருப்போர் நலச் சங்கம், கிருஷ்ணன் கோயில் பக்தர்கள், தனிநபர் என தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்தும் புறக்கணிப்பில் உள்ளோம். தீர்வு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம்., என்றனர்.