/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ ரோட்டரி மருத்துவ முகாம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:11 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ஜூலை 14-
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நண்பர்கள் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் இலவச இதய பரிசோதனை முகாம் நடந்தது.
சங்க தலைவர் கனக பெருமாள் தலைமை வகித்தார். பட்டய தலைவர் வேலாயுதம் முன்னிலை வகித்தார்.
2028- 2029 ரோட்டரி ஆண்டின் கவர்னரான சண்முக நடராஜ் முகாமை துவக்கி வைத்தார்.
திருநெல்வேலி காவேரி மருத்துவமனை குழுவினர், காமராஜர் இதய பாதுகாப்பு வாகனத்தில் வைத்து நடத்திய மருத்துவ பரிசோதனையில் 200க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பங்கேற்றனர். உதவி ஆளுநர் பால்சாமி நன்றி கூறினார்.