பள்ளி மாணவர்கள் சீருடை உற்பத்தி இலக்கு நிர்ணயம் நெசவாளர்களுக்கு வழங்கல்
பள்ளி மாணவர்கள் சீருடை உற்பத்தி இலக்கு நிர்ணயம் நெசவாளர்களுக்கு வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM
விருதுநகர், ஜூலை 22 -
நெசவாளர்களுக்கு தொடர் வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதற்காக பள்ளி மாணவர்களுக்கு சீருடை வழங்கும் திட்டத்தில் 9,35,998 மீட்டர் பெடல் தறி கேஸ்மெண்ட் ரகம் உற்பத்தி இலக்கு நிர்ணயம் செய்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பொங்கல் பண்டிகையின் போது மக்களுக்கு இலவசமாக தரமான வேட்டி, சேலைகள் வழங்க அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. மாவட்டத்தில் சுந்தரபாண்டியம், ஸ்ரீவில்லிப்புத்துார், ராஜபாளையம், அதனை சுற்றிய பகுதிகளில் வேட்டி, சேலை வழங்கும் திட்டத்தில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேலான பெடல்தறிகளில் புதிய ரக சேலைகள் உற்பத்தி செய்வதற்கு உற்பத்தி இலக்கு நிர்ணயம் செய்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பெடல்தறி நெசவாளர்களுக்கு தொடர்ந்து வேலை வாய்ப்பு வழங்க பள்ளி மாணவர்களுக்கான சீருடை வழங்கும் திட்டத்தில் 9,35,998 மீட்டர் பெடல்தறி கேஸ்மெண்ட் ரக உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயம் செய்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு மட்டுமே உற்பத்தி இலக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.