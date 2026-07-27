உரிமம் பெற்ற கடைகளிலே விதைகள் வாங்க வேண்டும்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:41 PM
விருதுநகர்:
விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் ராஜேந்திரன் செய்திக்குறிப்பு: தற்போது விதைப்பு பருவத்தில் மக்காசோளம், பருத்தி பயிரிடும் விவசாயிகள் தங்களுக்கு தேவையான விதைகளை வாங்கும்பொழுது தமிழக அரசால் விதை விற்பனை செய்ய உரிமம் வழங்கிய விற்பனை நிலையங்களில் மட்டுமே விதைகளை வாங்க வேண்டும். பயிர், ரகம், காலாவதி நாள், குவியல் எண், அவரவர் பகுதிக்கு ஏற்றவையா என்பவற்றை பார்த்து வாங்கவேண்டும். ரசீது கேட்டு வாங்க வேண்டும். விதை விற்பனையாளர்கள் உரிமம் பெறாமல் விதைகளை விற்றாலோ, விற்பனை பட்டியல் இல்லாமல் விற்றாலோ, போலி விதைகளை விற்பனை செய்தாலோ நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலைக்கு மேல் விற்பனை செய்தாலோ சம்பந்தப்பட்ட விற்பனையாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் பழக்கன்று, தென்னை, நாற்றுக்கள் விற்கும் நர்சரி உரிமையாளர்கள் தவறாமல் விதை விற்பனை உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும் , என்றார்.