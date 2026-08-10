/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ மழை வேண்டி சிறப்பு தொழுகை
ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் அனைத்து முஸ்லிம் ஜமாத்தின் சார்பில், மழை பெய்ய வேண்டி சிறப்பு தொழுகை அசோக் நகர் பள்ளிவாசல் திடலில் நேற்று காலை 7:35 மணி முதல் 9:00 மணி வரை நடந்தது.
இதில் அசோக் நகர் மதினா பள்ளிவாசல் இமாம் ஜனாப் சம்சுதீன் பாகவி, ஜும்மா புதுப்பள்ளிவாசல் தலைமை இமாம் ஜனாப் பிலால் ஹைரி, இமாம் ஜியாவுதீன் பைஜி தலைமையில், நாட்டில் தேவையான அளவு சுபிட்சமான நல்ல மழை பெய்ய வேண்டுமென பிரார்த்தனை செய்தனர்.