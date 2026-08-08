கொடி வகைகளுக்கு நிரந்தர பந்தல் அமைக்க மானியம்

ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM
விருதுநகர்: தோட்டக்கலைத்துணை இயக்குனர் ஆறுமுகம் செய்திக்குறிப்பு: பிரதம மந்திரி ராஷ்ட்ரிய கிரிஷி விகாஷ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தோட்டக்கலைத் துறையின் மூலம் கொடி வகை காய்கறிகளான புடலை, பீர்க்கங்காய், அவரைக்காய், பாகற்காய், கோவைக்காய் ஆகிய பயிர்களின் சாகுபடியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நிரந்தர கல் பந்தல் அமைப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதனால் அதிக மகசூல், தரமான விளைபொருட்கள், நோய், பூச்சி தாக்குதல் குறைவு ஏற்படும். இதனால் அறுவடை, அதிக வருமானம் பெற முடியும்.
இதற்கு ஒரு எக்டேருக்கு திட்ட மதிப்பீடு ரூ.6 லட்சம் ஆகும். இதில் 50 சதவீதம் மானியமாக ரூ.3 லட்சம் வரை வழங்கப்படும். ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு எக்டர் பரப்புக்கு மட்டுமே இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெற முடியும். ஏற்புடைய பயனாளிகளிருந்தால் மேலும் பெற இயலாது.
பயன் பெற விரும்பும் விவசாயிகள் ஆவணங்களுடன், வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை அணுகியோ அல்லது https://tnhorticulture.tn.gov.in/tnhortnet என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்தும் பயன் பெறலாம், என்றார்.