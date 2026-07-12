விதிமுறைகளை மீறிய ஏர் ஹாரன்கள்-- அகற்றிய போக்குவரத்து போலீசார்
விதிமுறைகளை மீறிய ஏர் ஹாரன்கள்-- அகற்றிய போக்குவரத்து போலீசார்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:01 PM
ராஜபாளையம், ஜூலை 12-–
ராஜபாளையம் சுற்றுப்பகுதியில் விதி முறைகளை மீறி ஏர் ஹாரன்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்களில் உயர் ஒலி, ஓளி திறன் விளக்குகள், ஏர் ஹாரன்களை போக்குவரத்து போலீசார் அகற்றினர்.
ராஜபாளையம் நகர் நடுவே செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. சமீப காலமாக பஸ்கள், லாரிகள் ஆட்டோக்களில் விதிமுறைகளை மீறி அதிக ஒலி எழுப்பும் ஏர் ஹாரன்கள், எல்.இ.டி விளக்குகளால் விபத்து அதிகரித்து வந்தது.
இதையடுத்து காந்தி சிலை ரவுண்டானா அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர்கள் விஜயகாந்த், அருள் சேகர் தலைமையிலான போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அவ் வழியாக வந்த வாகனங்களை ஆய்வு செய்ததில் 10 வாகனங்களில் இருந்தது சிகப்பு , நீல நிற விளக்குகள் ,ஏர் ஹாரன்களை அகற்றினர். வாகன உரிமையாளர்கள் தங்கள் வாகனங்களை பொருத்தப்பட்டுள்ள தடை செய்யப்பட்ட விளக்குகள், ஏர் ஹாரன்களை அகற்ற வேண்டும். தொடர்ந்து விதிமுறைகளை மீறினால் சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றனர்.