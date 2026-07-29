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காம்பவுண்ட் சுவர் இல்லாத வடக்குநத்தம் அரசு பள்ளி

காம்பவுண்ட் சுவர் இல்லாத வடக்குநத்தம் அரசு பள்ளி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM

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திருச்சுழி, ஜூலை 30-

திருச்சுழி அருகே அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் காம்பவுண்ட் சுவர் இல்லாததால் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக உள்ளது .

திருச்சுழி ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்தது வடக்கு நத்தம் ஊராட்சி. இங்கு அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி உள்ளது. இதில் வடக்குநத்தம், தெற்கு நத்தம், ராணிசேதுபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த 50 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். பள்ளியைச் சுற்றி காம்பவுண்ட் சுவர் இல்லாததால் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் ஏற்படுகிறது. மேலும் பள்ளியில் சிசிடிவி., கேமரா வசதி இல்லை. இதனால், சமூக விரோத செயல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பள்ளியின் கூரையில் ஓடு சேதம் அடைந்துள்ளதால் மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் கட்டிடத்திற்குள் செல்கிறது.

மாவட்ட நிர்வாகம் மாணவர்களின் நலன் கருதி பள்ளிக்கு காம்பவுண்ட் சுவர் கட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் கட்டடத்தின் சேதம் அடைந்த பகுதிகளை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதை பெற்றோர் விரும்புகின்றனர்.

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