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சாத்துாரில் அதிக ஒலியுடன் இயக்கப்படும் வாகனங்கள் மக்கள் அவதி

சாத்துாரில் அதிக ஒலியுடன் இயக்கப்படும் வாகனங்கள் மக்கள் அவதி

ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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சாத்துார், ஆக. 8-

சாத்துாரில் அதிக ஒலியுடன் இயக்கப்படும் வாகனங்களால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

சாத்துாரில் இயக்கப்படும் லோடு ஆட்டோக்கள், ஷேர் ஆட்டோக்கள், வேன்கள், ஆம்னி பஸ்கள், டூ வீலர்களில் அதிக ஒலி எழுப்பக்கூடிய ஹாரன்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த வாகனங்கள் கூட்ட நெரிசலில் செல்லும் போது அதிக ஒலி எழுப்புகின்றன.இதனால் பாதசாரிகள்,பிற வாகன ஓட்டுநர்கள் திடுக்கிட்டு திரும்பும் நிலை உள்ளது.

ஆம்னி பஸ்கள், ஷேர் ஆட்டோக்களில் அதிக சத்தத்துடன் பாடல்களும் ஒலிபரப்பு செய்யப்படுகின்றன. வாகனத்தில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு மட்டும் கேட்க வேண்டிய பாடல் சாலையில் செல்பவர்களை திரும்பி பார்க்கும் வகையில் அதிக சத்தத்துடன் ஒலிபரப்பு செய்யப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் , பாதசாரிகள் கவனம் சிதறி எதிரில் வரும் வாகனத்தின் போது விபத்திற்கு உள்ளாகும் அவல நிலை உள்ளது.

மேலும் தற்போது வாகனங்களில் அதிக வெளிச்சம் தரக்கூடிய எல்இடி பல்புகளை அலங்கார வளைவுகளாகவும் எருமை கன்றின் தோற்றத்துடனும் வளைத்து வாகனத்தில் பொருத்தியுள்ளனர்.

இவையெல்லாம் போக்குவரத்து விதிமுறைகளுக்கு எதிரானவை பிற வாகன ஓட்டிகளின் கவனத்தை சிதறடித்து விபத்துக்கள் ஏற்பட காரணமாக அமைகின்றன.

எனவே சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் வாகன விதிமுறைகளுக்கு எதிராக வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள அதிக ஒளி தரும் பல்புகளையும், அதிக சத்தம் தரும் ஒலிப்பான்களையும் பறிமுதல் செய்திட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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