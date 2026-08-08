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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ கோதாவரி, காவிரி, குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்தும் முயற்சிக்கு வரவேற்பு

கோதாவரி, காவிரி, குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்தும் முயற்சிக்கு வரவேற்பு

கோதாவரி, காவிரி, குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்தும் முயற்சிக்கு வரவேற்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM

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அருப்புக்கோட்டை, ஆக.8 -

கோதாவரி, காவிரி, குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்திற்கு முதல்வர் விஜய் முயற்சி எடுப்பதற்கு விவசாய சங்கங்கள் வரவேற்பு அளித்துள்ளன.

இந்தத் திட்டம் முழுமையாக செயல்படுத்த மத்திய அரசுக்கு ஜல் சக்தி அமைச்சகத்துக்கு உத்தரவிடக்கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம் வாயிலாக வலியுறுத்தியுள்ளார். தேசிய நீர் மேம்பாட்டு முகமையின் தற்போதைய முடிவாக கோதாவரி, பெண்ணாறு, பாலாறு, வெள்ளாறு வரை, இந்த திட்டத்தை முதல் கட்டமாக செயல்படுத்த துறை முடிவு எடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து விவசாயிகள் சங்கம் மாநில செய்தி தொடர்பாளர் ராம் பாண்டியன் : இந்தத் திட்டம் வடமாவட்டங்களில் சில பகுதிகளில் மட்டுமே பயன்பெறும். இதன் முதல் கட்ட பணி தற்போதைய முடிவின்படி, காவிரி ஆற்றின் சில கி.மீ., தூரம் வரை இருக்கும் போதே முடிவடைந்து விடும்.இதனால் தமிழகத்தின் தென் பகுதிகள் நீர் தேவை பூர்த்தி செய்ய இயலாது. இந்தத் திட்டத்தின் முழுமையான திட்டமான காவிரி, வைகை, குண்டாறு பாசன பகுதி வரை செயல்படுத்த கடந்த காலத்தில் முடிவு எடுத்ததன் அடிப்படையில் திட்டம் அமைய வேண்டும். இதன் வழித்தடம் முழுவதும் அமைந்தால்தான் புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு நீர் பாசனம் நிரந்தரமாக கிடைக்கும். இந்தத் திட்டத்தை தமிழக முதல்வர் விவசாயிகளின் நலன் கருதி பிரதமரை கடிதம் வாயிலாக கேட்டுக் கொள்வதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். மத்திய அரசு இந்த உரிய பரிசீலனை செய்து திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும்.

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