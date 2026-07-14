சர்வீஸ் ரோட்டில் தேய்ந்த பேவர் பிளாக் கற்களால் விபத்து அபாயம்

சர்வீஸ் ரோட்டில் தேய்ந்த பேவர் பிளாக் கற்களால் விபத்து அபாயம்
சர்வீஸ் ரோட்டில் தேய்ந்த பேவர் பிளாக் கற்களால் விபத்து அபாயம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:21 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் அருகே சர்வீஸ் ரோட்டில் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆகியதால் அவை தேய்ந்து வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மதுரை–சாத்துார் நான்கு வழிச்சாலை நடுவே வடமலைக் குறிச்சி விலக்கின் எதிர்புறம் விருதுநகர், சிவகாசி ஆகிய ஊர்களுக்குச் செல்வதற்கான சர்வீஸ் ரோடு துவங்குகிறது.
அந்த சர்வீஸ் ரோடு தார் ரோடாக துவங்கி சிவகாசி செல்வதற்கான மேம்பாலம் துவங்கும் இடத்தின் அருகே பேவர் பிளாக் கற்கள் 100 மீட்டர் துாரத்திற்கு பதிக்கப்பட்டுள்ளன.இக்கற்கள் பதிக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகள் ஆகி விட்டன. நாள்தோறும் ஏராளமான கனரக வாகனங்கள் தொடர்ந்து செல்வதால் பேவர் பிளாக் கற்கள் தேய்ந்து விட்டன. இதனால் இரு கற்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளியும் அதிகரித்துள்ளன.இதனால் இந்த ரோட்டில் மழைக் காலங்களில் டூவீலர்கள், கார்கள் செல்லும் போது விபத்தில் சிக்கும் அபாய நிலை ஏற்படுகிறது.எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் விபத்துகள் ஏற்படும் முன்பாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விருதுநகர் சர்வீஸ் ரோட்டில் தேய்ந்து போன பேவர் பிளாக் கற்களை அகற்றி விட்டு, அங்கு புதிதாக கற்கள் பதிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.