சேத்துாரில் வாலிபர் கொலை இருவர் கைது

ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM
சேத்துார், ஆக. 8-
சேத்துாரில் மது போதையில் தகராறு செய்தவர் மீது புகார் அளித்த முன்விரோதத்தில் மணிகண்டனை 23, கொலை செய்தாக மாணிக்கம் 21, ஈஸ்வரன் 18 ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
சேத்துார் முத்துச்சாமிபுரத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன் 23, தனது உறவினர் வீடு அருகே மது போதையில் தகராறு செய்தவர்களை தட்டி கேட்டதால் ஏற்பட்ட மின் விரோதம் காரணமாக குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார். கொலை தொடர்பாக அதே பகுதியை சேர்ந்த மாணிக்கம் 21, ஈஸ்வரன் 18, இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில் கைதானவர்கள் மீது தளவாய்புரம் போலீசில் புகார் அளித்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காததால் சம்பவம் நடந்ததாக கூறி இன்ஸ்பெக்டர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கேட்டு ராஜபாளையம் அரசு மருத்துவமனயில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஏ.டி.எஸ்.பி., ரமேஷ், டி.எஸ்.பி., பஸினா பீவி மூன்று நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற உறுதிமொழியை ஏற்று சமாதானமாகினர்.