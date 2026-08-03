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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/025-26 பயிர் காப்பீடு நிலுவைகளை விரைந்து வழங்க ﻿ எதிர்பார்ப்பு: தனிநபர் பாதிப்பை கணக்கெடுக்கவும் கோரிக்கை

025-26 பயிர் காப்பீடு நிலுவைகளை விரைந்து வழங்க ﻿ எதிர்பார்ப்பு: தனிநபர் பாதிப்பை கணக்கெடுக்கவும் கோரிக்கை

025-26 பயிர் காப்பீடு நிலுவைகளை விரைந்து வழங்க ﻿ எதிர்பார்ப்பு: தனிநபர் பாதிப்பை கணக்கெடுக்கவும் கோரிக்கை

ADDED : ஆக 02, 2026 11:37 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:37 PM

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காரியாபட்டி: 2025-26 பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் இதுவரை இழப்பீடு வழங்கப்படாத விவசாயிகளுக்குக் காலதாமதமின்றித் தொகையை வழங்க வேண்டும். பாதிப்பைக் கணக்கெடுக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை அடிப்படையாகக் கொள்ளாமல் தனிநபர் வாரியாகப் பாதிப்பைக் கணக்கெடுத்து இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்.

பொருளாதாரத்தில் முன்னேறத்துடிக்கும் இம்மாவட்டத்தில் விவசாயமும், கால்நடை வளர்ப்பும் முக்கிய தொழில்கள். இயற்கைச் சீற்றங்கள், பருவமழைப் பொய்ப்பால் ஏற்படும் பயிர்ச் சேதங்களைத் தவிர்க்க, விவசாயிகளின் பங்களிப்புடன் மத்திய, மாநில அரசுகள் இணைந்து பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி வருகின்றன.

விவசாயத் தொழிலில் ஏற்படும் நஷ்டத்தைத் தவிர்க்க உதவும் என்பதால், பெரும்பாலான விவசாயிகள் பயிர் ரகங்களுக்கு ஏற்ப ஆர்வமுடன் கட்டணம் செலுத்தி இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இணைகின்றனர்.

இந்நிலையில் 2025-26 பயிர் காப்பீடு செய்யப்பட்ட நிலையில் நரிக்குடி, திருச்சுழி, காரியாபட்டி, சிவகாசி, சாத்துார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சில இடங்களில் போதிய மழையின்றி, சில இடங்களில் அதீத கனமழை பெய்தும் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டன.

கணக்கெடுத்து இழப்பீடு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும், நீண்ட நாட்களாகத் தொகை வழங்கப்படாமல் காலதாமதம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதையடுத்து விவசாயிகள் நடத்திய பல கட்டப் போராட்டங்களின் விளைவாக, மாவட்டத்தில் பரளச்சி, கல்குறிச்சி, அ.முக்குளம், நரிக்குடி, வெம்பக்கோட்டை, ஒண்டிப்புலி நாயக்கனுார் பிர்க்காக்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட மற்ற பகுதிகளுக்கு இதுவரை தொகை வழங்கப்படவில்லை.

அது போன்ற விவசாயிகள் வாங்கிய கடனைக் கூட அடைக்க முடியாமல் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளைச் சரிவர கணக்கெடுக்காமல், விளைச்சல் நன்றாக உள்ள ஒரு சில பகுதிகளைச் சுட்டிக்காட்டி ஒட்டுமொத்தப் பகுதியையும் பாதிக்கப்படாத பகுதி என அறிவித்து இழப்பீடு மறுக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

சேதத்தைக் கணக்கிடும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொள்ளாமல், உண்மையிலேயே பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஒவ்வொரு விவசாயியையும் தனிநபரின் பாதிப்பாக கணக்கிட்டு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.

நிலுவையில் உள்ள காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்கப்படாத விவசாயிகளுக்கு விரைந்து வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம், வேளாண் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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