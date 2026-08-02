﻿ ஆம்னி பஸ் கவிழ்ந்து 11 பேர் காயம்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:13 AM
சாத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்துார் அருகே சிவனைந்தபுரம் விலக்கில் டயர் வெடித்து ஆம்னி பஸ் கவிழ்ந்ததில் 11 பேர் காயமடைந்தனர்.
சென்னையில் இருந்து நாகர்கோவில் நோக்கி சென்ற ஆம்னி பஸ், நேற்று காலை சாத்துார் அருகே வந்தது.
பஸ்சில் டிரைவருடன் சேர்த்து 23 பேர் பயணித்தனர். விருதுநகர் மாவட்டம் ஆலங்குளத்தை சேர்ந்த குருசாமி 45, ஓட்டினார். நேற்று காலை 6:30 மணிக்கு சாத்துார் சிவனைந்தபுரம் விலக்கு அருகே பஸ் சென்ற போது இடது புறம் முன்பக்க டயர் வெடித்தது. இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பஸ், பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது.
இதில் டிரைவர் குருசாமி, திருநெல்வேலி வண்ணாரப்பேட்டையை சேர்ந்த லட்சுமி சங்கர் 25, நாகர்கோவிலை சேர்ந்த பிரவீன் குமார் 36, சரத்ராம் 22, சதீஷ்குமார் 40, சுரேஷ் 17, ராஜகுரு 28, செல்வ சங்கீதா 30, ஜகானா 17, அக்னீஷ் 46, அனு 23, ஆகியோர் காயமடைந்தனர்.
கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவ மனையில் அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். சாத்துார் தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.