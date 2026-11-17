/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/கல்லூரி மாணவருக்கு அரிவாள் வெட்டு 14 பேர் மீது வழக்கு: ஒருவர் கைது
கல்லூரி மாணவருக்கு அரிவாள் வெட்டு 14 பேர் மீது வழக்கு: ஒருவர் கைது
கல்லூரி மாணவருக்கு அரிவாள் வெட்டு 14 பேர் மீது வழக்கு: ஒருவர் கைது
ADDED : நவ 16, 2026 04:33 PM
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நரிக்குடி: நரிக்குடி வீரசோழன் வடக்கு தெருவை சேர்ந்த முருகன் மகன் முத்துவேல் 19 .
அருப்புக்கோட்டை இன்ஜினியரிங் கல்லுாரியில் படிக்கிறார். இரு தினங்களுக்கு முன் வீரசோழன் அருகே புலவர் வேலங்குடிக்குச் சென்று அஜித்குமார், தவமுருகனுடன் தகராறில் ஈடுபட்டார். இதனால் ஏற்பட்ட முன் விரோதம் காரணமாக இன்று (நவ.,16) 6 டூவீலர்களில் வந்த 14 பேர், வீரசோழன் பெரிய பள்ளிவாசல் அருகே நடந்து சென்ற முத்துவேலை அரிவாள், கத்தியால் வெட்டினர். இதில் தலை, கைகளில் அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது, மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இதில் அஜித்குமார், தவமுருகன் உட்பட 14 பேர் மீது வீரசோழன் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். கமுதி கே. நெடுங்குளத்தைச் சேர்ந்த நாகராஜ் 22, கைது செய்தனர். மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர்.