அலைபேசி கேட்டு அக்காவின் 3 வயது மகனின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டிய 14 வயது சிறுமி: வாங்கி கொடுத்து சிறுவனை மீட்ட போலீசார்
அலைபேசி கேட்டு அக்காவின் 3 வயது மகனின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டிய 14 வயது சிறுமி: வாங்கி கொடுத்து சிறுவனை மீட்ட போலீசார்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:20 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே கோணம்பட்டியில் 14 வயது சிறுமி அலைபேசி கேட்டு தனது அக்காவின் மூன்று வயது மகனின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டினார்.
கோணம்பட்டியைச் சேர்ந்த தாயை இழந்த 14 வயது சிறுமி 9ம் வகுப்பு படிக்கிறார். சித்தியின் வீட்டில் வளர்கிறார். இவர் நேற்று (நவ.,5) இரவு 8:00 மணிக்கு சித்தி மகளான அக்காவின் மூன்று வயது மகனை துாக்கிக்கொண்டு ஒரு அறைக்குள் சென்று கதவை பூட்டிக் கொண்டார். குழந்தையின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து குறிப்பிட்ட பிராண்ட் அலைபேசியை வாங்கித் தந்தால் தான் குழந்தையை விடுவேன் இல்லையேல் கத்தியால் அறுத்து விடுவேன் என மிரட்டினார். உறவினர்கள் எவ்வளவோ போராடியும் சிறுமி கேட்கவில்லை.
இதனைத் தொடர்ந்து டி.எஸ்.பி., அனில்குமார், போலீசார் அங்கு சென்றனர். அவர்கள் சிறுமியிடம் பேசிய போது அலைபேசி வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். போலீசார் இரவு 11:00 மணிக்கு மேல் ஒவ்வொரு கடையாக தேடி சிறுமி குறிப்பிட்ட அலைபேசியை வாங்கி வந்தனர். அதிகாலை 2:00 மணிக்கு அதனை சிறுமியிடம் கொடுத்த பின் குழந்தையை விடுவித்தார். ஆறு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் குழந்தை மீட்கப்பட்டது.
சிறுமி குழந்தையை விடுவிப்பதற்கு முன் போலீசார் யாரும் இங்கு இருக்கக் கூடாது என கண்டிப்பாக கூறி, அப்பகுதியில் அவர்கள் இல்லை என்பதை வீடியோ மூலமாகவும் உறுதி செய்துள்ளார். அதன் பின்னரே குழந்தையை கொடுத்துள்ளார்.
டி.எஸ்.பி., கூறுகையில், குழந்தையை மீட்பதற்கு எவ்வளவோ போராடியும் சிறுமி கதவை திறக்காமல் குழந்தையின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்தபடியே இருந்தார். அலைபேசி வாங்கி கொடுத்தால் தான் குழந்தையை விடுவேன் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். இரவு முழுவதும் ஒவ்வொரு கடையின் உரிமையாளரையும் வரவழைத்து சிறுமி குறிப்பிட்ட அலைபேசியை வாங்கி கொடுத்த பின்னர் தான் அவர் குழந்தையை விடுவித்தார். அவருக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க வேண்டும், என்றார்.