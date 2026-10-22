அருப்புக்கோட்டையில் 14.20 மி.மீ., மழை

ADDED : அக் 17, 2026 06:16 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் முதல் நேற்று காலை 8:00 மணி வரை அதிகபட்சமாக அருப்புக்கோட்டையில் 14.20 மி.மீ., மழையளவு பதிவாகியுள்ளது.
மாவட்டத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக காலையில் மேகமூட்டமும் மாலையில் மழையும் பெய்து வருகிறது. இதனால் குளிர்சசியான சீதோஷ்ண நிலையே தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் முதல் நேற்று காலை 8:00 மணி வரையான நிலவரப்படி திருச்சுழியில் 4 மி.மீ., காரியாபட்டியில் 5.20, ஸ்ரீவில்லிப்புத்துாரில் 2, விருதுநகரில் 2, சாத்துாரில் 12.20, சிவகாசியில் 8, வெம்பக்கோட்டையில் 12 மி.மீ., மழையளவு பதிவானது.
மேலும் அருப்புக்கோட்டையில் அதிகபட்சமாக 14.20 மி.மீ., மழையளவு பதிவாகியுள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மழைப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் மலை அடிவாரப் பகுதிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்து உள்ளது.
பிளவக்கல் அணையின் 47.50 அடியில் 22.80 அடி கொள்ளளவும், கோவிலாறு அணையில் 42.60 அடியில் 11.90 அடி கொள்ளளவும், சாஸ்தா கோவில் அணையில்32.80 அடியில் 17 அடி கொள்ளவும் உள்ளது.