வேன் கவிழ்ந்து விபத்து: குழந்தைகள் உட்பட 17 பேர் காயம்
வேன் கவிழ்ந்து விபத்து: குழந்தைகள் உட்பட 17 பேர் காயம்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:40 AM
ADDED : அக் 19, 2026 05:26 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் அருகே ஓ.கோவில்பட்டி ரோட்டில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 3 குழந்தைகள் உள்பட 17 பேர் காயமடைந்தனர்.
விருதுநகர் அருகே இனாம்ரெட்டியபட்டியில் இருந்து ராஜபாளையம் வேதநாயகபுரத்தில் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிக்காக ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 17 பேர் நேற்று காலை வேனில் சென்றனர்.
அப்போது காலை 8:30 மணிக்கு ஓ.கோவில்பட்டி ரோட்டில் சென்ற போது சகதியில் சிக்கி டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த விபத்தில் வேனில் இருந்த பஞ்சவர்ணம் 50, தினகரன் 32, சங்கீதா 26, இன்னாசியம்மாள் 71, மூக்கம்மாள் 71, ஆரோன் 1, கெபின் 9, பாண்டீஸ்வரி 50, செல்வகுமாரி 49, தமிழரசி 34, பியூலின் கெபி 12, ஆகியோர் காயமடைந்து விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
மேலும் பிரியதர்ஷனி 25, இம்மானுவேல் 52, ஏஞ்சல் 27, கோகிலா 39, கயல்விழி 17, நகோமி 46, ஆகியோர் லேசான காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்றனர். ஆமத்துார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.