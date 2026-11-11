4 ஆண்டுகளாக பதவி உயர்வுக்காக 210 'டார்க் ரூம் அசிஸ்டென்ட்ஸ்' காத்திருப்பு
4 ஆண்டுகளாக பதவி உயர்வுக்காக 210 'டார்க் ரூம் அசிஸ்டென்ட்ஸ்' காத்திருப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:22 PM
விருதுநகர்: அரசு மருத்துவமனைகளில் எக்ஸ்ரே பிரிவில் பணிபுரியும் 210 'டார்க் ரூம் அசிஸ்டென்ட்ஸ்' ரேடியோகிராபர் பதவி உயர்வுக்காக 4 ஆண்டுகளாக காத்திருக்கின்றனர்.
தமிழகத்தில் கதிரியக்க உதவியாளர் படிப்பு (சி.ஆர்.ஏ.,) 1936 முதல் 1993 வரை சென்னை, மதுரை உள்பட குறிப்பிட்ட அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனைகளில் வழங்கப்பட்டது.
அதன் பின் நிறுத்தப்பட்டு மீண்டும் குறிப்பிட்ட அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகளில் 2008 முதல் வழங்கப்பட்டது. மீண்டும் 2013ல் நிறுத்தப்பட்டது.
இதற்கிடையில் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரிகளில் டிப்ளமோ ரேடியோலாஜி, பி.எஸ்.சி., ரேடியோலாஜி படிப்புகள் துவங்கப்பட்டன. தற்போது அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் 1000 ரேடியோகிராபர்களில் 800 பேர் சி.ஆர்.ஏ., படிப்பு முடித்தவர்கள்.
இந்த 800 பேர் தான் டிப்ளமோ, பி.எஸ்.சி., ரேடியோலாஜி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு செய்முறை பயிற்சி வழங்குகின்றனர்.
மேலும் எக்ஸ்ரே பிரிவில் 'டார்க் ரூம் அசிஸ்டென்ட்ஸ்' பணியில் சேர்பவர்களுக்கு 2 ஆண்டுகளில் ரேடியோகிராபராக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட வேண்டும்.
ஆனால் 2023ல் பணியில் சேர்ந்த 210 டார்க் ரூம் அசிஸ்டென்ட்ஸ்களுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை.
இதனால் அரசு மருத்துவமனைகளில் குறைந்த ஊதியத்தில் சமவேலை செய்யும் நிலைக்கு 'டார்க் ரூம் அசிஸ்டென்ட்கள்' தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு முன் 2017ல் பணியமர்த்தப்பட்ட 234 டார்க் ரூம் அசிஸ்டென்ட்ஸ்கள், 2020ல் ரேடியோகிராபர்களாக பதவி உயர்வு பெற்றனர்.
எனவே 2023ல் பணியில் சேர்ந்து பதவி உயர்வுக்காக காத்திருக்கும் 'டார்க் ரூம் அசிஸ்டென்ட்ஸ்களுக்கு' ரேடியோகிராபர் பதவி உயர்வை உடனடியாக வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.