விவசாயிகள் மறியல் 281 பேர் கைது

UPDATED : அக் 21, 2026 11:20 PM
ADDED : அக் 21, 2026 07:26 PM
விருதுநகர்: தேர்தல் வாக்குறுதியின் படி கூட்டுறவு பயிர்க்கடனை சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு முழுமையாகவும், மற்ற விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதமும் தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கங்கள் சார்பில் விருதுநகர் மாவட்டம் முழுவதும் மறியல் போராட்டம் நடந்தது.
விருதுநகர் எம்.ஜி.ஆர்., சிலை அருகே நடந்த போராட்டத்தில் இந்திய கம்யூ., மாநிலக்குழு உறுப்பினர் பாலமுருகன் தலைமை வகித்தார். ஒன்றியச் செயலாளர் சக்கணன், விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச்செயலாளர் முருகன், ஒன்றியச் செயலாளர் பெருமாள்ராஜ், உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அனுமதியின்றி மறியிலில் ஈடுபட்ட 47 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதே போல் மாவட்டத்தில் திருச்சுழி, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ராஜபாளையம் ஆகிய பகுதிகளிலும் மறியல் போராட்டம் நடந்தது. 281 பேர் கைது செய்யப்பட்டு மாலை விடுவிக்கப்பட்டனர்.