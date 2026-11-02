UPDATED : நவ 01, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:24 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2, 2ஏ தேர்வில் 2872 பேர் ஆப்சென்ட் ஆகினர்.
கலெக்டர் ஷரண்யா அறி விருதுநகர் சூலக்கரை கே.வி.எஸ்., பள்ளி, வி.வி.வி., பெண்கள் கல்லுாரி ஆகிய தேர்வு மையங்களில் டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2, 2ஏ பணியிடங்களுக்கான தேர்வுகளை ஆய்வு செய்தார்.
விருதுநகரில் 10 தேர்வு மையங்களில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த 3222 தேர்வர்களில் 573 பேர் ஆப்சென்ட், அருப்புக்கோட்டையில் 12 மையங்களில் 3257 தேர்வர்களில் 507 பேர் ஆப்சென்ட், ராஜபாளையத்தில் 10 மையங்களில் 3153 தேர்வர்களில் 535 பேர் ஆப்சென்ட், சாத்துாரில் 5 மையங்களில் 1491 தேர்வர்களில் 239, சிவகாசியில் 9 மையங்களில் 2884 தேர்வர்களில் 526, ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் 9 மையங்களில் 2822 தேர்வர்களில் 492 என 55 மையங்களில் 16,829 தேர்வர்கள் தேர்வு எழுதுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் 13,957 தேர்வர்கள் தேர்வில் பங்கேற்று தேர்வு எழுதினர். 2,872 தேர்வர்கள் ஆப்சென்ட் ஆகினர்.