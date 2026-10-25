வீடுகளில் கொள்ளையடிக்க முயன்ற தந்தை, மகன் உட்பட 3 பேர் கைது ஆயுதங்கள் பறிமுதல்
வீடுகளில் கொள்ளையடிக்க முயன்ற தந்தை, மகன் உட்பட 3 பேர் கைது ஆயுதங்கள் பறிமுதல்
ADDED : செப் 26, 2026 03:58 AM
சிவகாசி: சிவகாசி பகுதியில் வீடுகளில் கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்ட தந்தை மகன் உட்பட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்து அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
சிவகாசி சிவானந்த நகரிலுள்ள ஒரு வீட்டிலும் கொங்கலாபுரத்திலுள்ள ஒரு வீட்டிலும் சில நாட்களுக்கு முன்பு கொள்ளை முயற்சி நடந்தது. இதுகுறித்து டவுன் போலீசார் சி.சி.டிவி, குற்றவாளிகள் பயன்படுத்தி வந்த அலைபேசி மூலமாக விசாரித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் வீடுகளை உடைத்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த கொள்ளையர்கள் சிவகாசி வேலாயுத ரஸ்தா ரோட்டில் பதுங்கி இருந்த மதுரை மாவட்டம் பேரையூர் வெங்கடாசலபுரத்தைச் சேர்ந்த முருகேசன் 66, இவரது மகன் சுப்புராஜ் 30, உறவினர் சிவகாசி முத்துராமலிங்கபுரம் காலனியைச் சேர்ந்தவர் தவசீலன் 30 ஆகியோரை கைது செய்தனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்து அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது, முருகேசன் மீது தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் 24 வழக்குகளும், சுப்புராஜ் மீது விருதுநகர், துாத்துக்குடி, மதுரை ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் 9 வழக்குகளும், தவசீலன் மீது 9 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மூவரிடமிருந்தும் அரிவாள்கள், இரும்பு சுத்தியல், உளி, கையுறைகள் மழைக்கோட்டுகள், முகமுடிக் குல்லாக்கள், உயிர்க் கொல்லி மருந்துகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் கருவூலத்தில் நடந்த ஒன்றரைக் கோடி ரூபாய் மற்றும் 150- பவுன் தங்க நகைகள் கொள்ளை வழக்கில் முருகேசன் முக்கிய குற்றவாளி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, என்றனர்.