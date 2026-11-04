வெவ்வேறு சம்பவங்களில் 3 பேர் தீக்குளித்து தற்கொலை

UPDATED : நவ 04, 2026 08:00 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:00 PM
தளவாய்புரம்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வெவ்வேறு சம்பவங்களில் ஓய்வு ஆசிரியர், பெண், மூதாட்டி உட்பட மூன்று பேர் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டனர்.
தளவாய்புரம் அருகே புத்துரை சேர்ந்தவர் அருணாச்சல ஈஸ்வரி 52, ஏற்கனவே 10 ஆண்டுகளாக வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டார். கடந்த ஒரு வாரமாக பாதிப்பு அதிகரித்த சூழலில், நவ.1-ல் வாழ்க்கை வெறுத்துவிட்டதாக அலைபேசியில் பதிவிட்டு தீக்குளித்தார். திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார்.
* -திருச்சுழி அருகே பொம்மகோட்டையைச் சேர்ந்தவர் சுப்புலட்சுமி 79. இவர் நேற்று பொம்மகோட்டை மயானம் செல்லும் ரோட்டில் தீப்பிடித்த நிலையில் சடலமாக கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. விசாரணையில் அவர் குடும்ப பிரச்னை காரணமாக உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்து தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரிந்தது.
* திருத்தங்கல் ஏ.ஜே. நகரை சேர்ந்த ஓய்வு ஆசிரியர் மரிய சந்தானம் 72. இவரது மனைவி 12 ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்து விட்டார். இவரது மகனுக்கு திருமணம் ஆகி கருத்து வேறுபாட்டால் மனைவி பிரிந்து விவாகரத்து வழக்கு நடந்து வருகிறது. இதனால் மன வருத்தத்தில் இருந்த மரிய சந்தானம், தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.