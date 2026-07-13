டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக் கோரி 4 கிராம மக்கள் போராட்டம்
டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக் கோரி 4 கிராம மக்கள் போராட்டம்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:09 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:50 PM
சிவகாசி:சிவகாசி அருகே அய்யம்பட்டியில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக் கோரி அய்யம்பட்டி லட்சுமியாபுரம் உள்ளிட்ட 4 கிராம மக்கள் பந்தல் அமைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சிவகாசி அய்யம்பட்டி வழியாக தினமும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், பெண்கள் அதிக அளவில் சென்று வருகின்றனர். டாஸ்மாக் கடைக்கு வரும் சிலர் மது அருந்திவிட்டு அதிவேகமாக டூவீலர்கள், கார்களில் செல்வதால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது. எனவே அப்பகுதி மக்கள் டாஸ்மாக் கடை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவல் அறிந்து வந்த வருவாய்த் துறையினர், போலீசார் மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். கோரிக்கைகள் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு சென்றனர்.
இந்நிலையில் அதிகாரிகள் கூறியபடி டாஸ்மாக் கடையை அகற்றவில்லை என அய்யம்பட்டி, லட்சுமியாபுரம் உட்பட நான்கு கிராம பெண்கள் நேற்று காலை 10:00 மணியளவில் கடையின் முன்பாக அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். டி.எஸ்.பி., அணில் குமார், கலால் தாசில்தார் வேல்முருகன் மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு மாதத்தில் அகற்றப்படும் என கூறினர். ஆனால் உடனடியாக அகற்றினால் மட்டுமே இங்கிருந்து கலைந்து செல்வோம் என பெண்கள் உறுதியாக கூறினர். மேலும் அவ்வப்போது ரோடு மறியலிலும் ஈடுபட முயன்றனர். தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கண்டிப்பாக ஒரு மாதத்தில் கடை அகற்றப்படும் என உறுதி அளித்ததை தொடர்ந்து 4 மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு பெண்கள் மதியம் 2:10 மணியளவில் கலந்து சென்றனர்.