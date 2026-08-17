வறட்சி பாதிப்பை குறைக்க 40 பண்ணை குட்டைகள் 

ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 PM
விருதுநகர்: கலெக்டர் சுகபுத்ரா செய்திக்குறிப்பு: மாவட்டத்திற்கு தேசிய பேரிடர் தணிப்பு நிதியின் கீழ் வறட்சி பாதிப்பு குறைப்பிற்கான ஊக்குவிப்பு உதவி திட்டத்தின் கீழ் 20260–27ம் ஆண்டிற்கு 40 பண்ணைக்குட்டைகள் ரூ.56 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது. எனவே இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விருதுநகர் வளையபட்டி, இ.குமாரலிங்கபுரம், அருப்புக்கோட்டை கோபாலபுரம், டி.கொப்புசித்தம்பட்டி, காரியாபட்டி பாம்பாட்டி, அழகியநல்லுார், திருச்சுழி மயிலி, கீழ்குடி, வடக்குநத்தம், நரிக்குடி நத்தைக்குளம், சொட்டமுறி, ஆணைக்குளம், அகத்தாக்குளம், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் கீழராஜகுலராமன், அயன்நாச்சியார்கோயில், வத்திராயிருப்பு குன்னுார், சுந்தரபாண்டியம், ராஜபாளையம் கோபாலபுரம், குறிச்சியார்பட்டி, வெம்பக்கோட்டை சுப்பிரமணியபுரம், சாத்துார் போத்திரெட்டியபட்டி, பெத்துரெட்டியபட்டி, சிவகாசி வெள்ளுர், எரிச்சநத்தம் பகுதி விவசாயிகள் தங்கள் நில ஆவணங்களை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உள்ள வேளாண் பொறியியல் அலுவலகம் (97863 90851), ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அலுவலகம் (90800 84339) என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம், என்றார்.