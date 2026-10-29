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வாலிபர் கொலையில் 5 பேருக்கு ஆயுள்

வாலிபர் கொலையில் 5 பேருக்கு ஆயுள்

UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM

ADDED : அக் 28, 2026 10:36 PM

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UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM ADDED : அக் 28, 2026 10:36 PM

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அருப்புக்கோட்டை: திருச்சுழி அருகே கட்டனுாரில் மதுபோதை தகராறில் வாலிபரை கொலை செய்த வழக்கில் 5 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து அருப்புக்கோட்டை நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

கட்டனுார் வடக்கு மடை கண்மாய் பகுதியில் 2017 ல் வாலிபர் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். போலீசாரின் விசாரணையில் கொலை செய்யப்பட்டவர் அதே ஊர் செல்லப்பாண்டி 25, என்பது தெரியவந்தது. மதுபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் அவரை கொன்றதாக மதுரையைச் சேர்ந்த குலசேகர பாண்டியன் 45, ரஜினி 40, மகேந்திரன் 30, தினேஷ்குமார் 30, மணிகண்ட சேதுபதி 35, கார்த்தி 33, ஆகிய 6 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு அருப்புக்கோட்டை கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே கார்த்தி உயிரிழந்தார். குலசேகரபாண்டியன் உள்ளிட்ட மற்ற 5 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனையும், தலா ரூ. 6 ஆயிரம் விதித்து நீதிபதி வசந்தகுமார் தீர்ப்பளித்தார்.

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