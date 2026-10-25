/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ சாத்துார் நகை கடையில் 5 பவுன் நகை திருட்டு
UPDATED : செப் 26, 2026 07:52 PM
ADDED : செப் 26, 2026 07:44 PM
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சாத்துார்:சாத்துார் மெயின் ரோட்டில் மூர்த்தி ஜுவல்லர்ஸ் நகைக்கடையில் நகை வாங்குவது போல நடித்து 5 பவுன் நகையை திருடியவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சாத்துாரை சேர்ந்தவர் மதன் 55. இவருடைய மூர்த்தி ஜுவல்லர்ஸில் நேற்று மாலை 6:30 மணிக்கு இவரது கடைக்கு பர்தா அணிந்து வந்தபெண் , ஒரு ஆண் நகை வாங்குவது போல பல்வேறு நகைகளை பார்த்து விட்டு அவர்கள் திருப்தி இல்லை என்று வெளியேறினர். இதற்குப் பின்பு கடை ஊழியர்கள் நகையை சோதனை செய்த போது 5 பவுன் தங்க செயின் மாயமாகி இருப்பது தெரியவந்தது.
52 வயது மதிக்க தக்க ஆணுடன் பர்தா அணிந்து வந்த பெண் நகையை திருடி இருக்கலாம் என உரிமையாளர் போலீசில் புகார் செய்துள்ளார். சாத்துார் போலீசார் சி.சி.டி.வி பதிவுகளை வைத்து விசாரிக்கின்றனர்.