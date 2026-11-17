6 குழுக்கள் நவ. 16 முதல் பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வு செய்ய தொழிலக பாதுகாப்பு ,சுகாதார இயக்ககம் சார்பில்
6 குழுக்கள் நவ. 16 முதல் பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வு செய்ய தொழிலக பாதுகாப்பு ,சுகாதார இயக்ககம் சார்பில்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:32 AM
ADDED : நவ 13, 2026 05:00 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வு செய்வதற்காக தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்ககம் சார்பில் 6 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. நவ. 16 முதல் டிச. 27 வரை ஆய்வு நடைபெற உள்ளது.
இம்மாவட்டத்தில் சிவகாசி, விருதுநகர், வெம்பக்கோட்டை சாத்துார் பகுதிகளில் சென்னை, நாக்பூர், டிஆர்ஓ உரிமம் பெற்ற 1100 பட்டாசு ஆலைகள் உள்ளது. இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு பட்டாசு உற்பத்தி முடிந்த நிலையில் அடுத்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு இன்னும் சில நாட்களில் மீண்டும் உற்பத்தி துவங்க உள்ளது. இந்நிலையில் தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்ககம் சார்பில் பட்டாசு ஆலைகளில் ஆய்வு செய்ய 6 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னை தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்குநர் ஆனந்த் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில், நவ.16 முதல் டிச.27 வரையிலான 6 வாரங்களுக்கு ஆய்வு செய்வதற்கு தலா 6 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. அதில் வருவாய்த்துறை, போலீசார், தீயணைப்புதுறை அலுவலர்கள் உடன் இணைந்து திடீர் ஆய்வு நடத்தி விரிவான அறிக்கை சமர்ப்பிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. இந்த ஆய்வில் பாதுகாப்பு விதிகளை முழுமையாக பின்பற்றுதல், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட கூடுதல் வெடிபொருள் இருப்பு வைத்தல், அதிக தொழிலாளர்களை கொண்டு பட்டாசு உற்பத்தி செய்தல், பெசொ உரிமத்தில் குறிப்பிடப்படாத ரசாயனங்களை பயன்படுத்துதல், குழந்தை தொழிலாளர் முறை, தொழிலாளர்களுக்கான குழு காப்பீடு குறித்து ஆய்வு செய்து உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
2026 தீபாவளிக்கு பட்டாசு உற்பத்தி செய்த நிலையில் அதிகாரிகளின் ஆய்வால் 300 க்கும் மேற்பட்ட ஆலைகள் மூடப்பட்டு உற்பத்தி சதவீதம் குறைந்தது. இந்நிலையில் அடுத்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு, பட்டாசு உற்பத்தி துவங்கும் முன்னரே ஆய்வு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் உற்பத்தியாளர்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.