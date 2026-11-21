650 ரேஷன் கார்டுகளுக்கு 35 கிலோ அரிசி நிறுத்தம்: சிரமத்தில் காரியாபட்டி நுகர்வோர்
650 ரேஷன் கார்டுகளுக்கு 35 கிலோ அரிசி நிறுத்தம்: சிரமத்தில் காரியாபட்டி நுகர்வோர்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:28 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:22 PM
காரியாபட்டி: காரியாபட்டி வட்டத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில், வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள சுமார் 650 ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த 35 கிலோ இலவச அரிசி திடீரென நிறுத்தப்பட்டதால், ஏழை, எளிய மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.
தமிழக அரசின் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ், மிகவும் வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்பங்களுக்கு அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் மாதந்தோறும் 35 கிலோ அரிசி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. காரியாபட்டி தாலுகாவில் ஏராளமான குடும்பங்கள் இத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்து வந்தனர். இந்த மாதத்திற்கான அரிசியைப் பெறுவதற்காக ரேஷன் கடைகளுக்குச் சென்ற பயனாளிகளுக்கு 35 கிலோ அரிசி ஒதுக்கீடு நிறுத்தப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக சாதாரண அரிசி கார்டுகளுக்கு வழங்கப்படுவது போல் குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப குறைந்த அளவே அரிசி வழங்கப்படுகிறது. முன்னறிவிப்பின்றி அரிசி அளவு குறைக்கப்பட்டதால், தினக்கூலித் தொழிலாளர்கள், முதியவர்கள் அன்றாட உணவுத் தேவைக்கே தவிக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர்.
வட்டார வழங்கல் அலுவலர் ஜெயராமன் கூறியதாவது: மாநிலம் முழுவதும் ரேஷன் கார்டு வகைகள் மக்களின் விண்ணப்பம் ஏதுமின்றி, அரசின் தரவுகள் அடிப்படையில் தானாகவே மாற்றப்பட்டு வருகின்றன. ஆதார் எண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்டு வங்கிகள், கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் உள்ள இருப்புகள், சொத்து மதிப்பு, வாகன விவரங்கள், வருமான வரி என தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு, தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுகின்றன. மத்திய அரசின் பங்களிப்புள்ள ஏ.ஏ. ஒய்., பி.எச்.எச்., கார்டுகளுக்கு இ. கே.ஒய். சி., சரிபார்ப்பை முடிக்க அக்டோபர் மாதம் வரை காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
கடந்த மாதம், தகுதியற்றவர்களாகக் கண்டறியப்பட்டவர்களின் கார்டுகள் தானாகவே என்.பி.எச்.எச்., கார்டுகளாக மாற்றப்பட்டன. இந்த மாதம், தகுதியுடைய சிலரின் என். பி. எச். எச்., கார்டுகள் யாரும் மனு கொடுக்காமலே தானாகவே ஏ.ஏ.ஒய்., 35 கிலோ அரிசி கார்டுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன.இவ்வாறு 20 கிலோ அரிசி பெற்றவர்கள் 35 கிலோ அரிசி பெறும் ஏ.ஏ.ஒய்., கார்டுக்கு மாறியதால், ரேஷன் கடைகளில் ஏற்பட்ட பற்றாக்குறையைச் சரிசெய்ய இந்த மாதம் கூடுதல் அரிசி ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.எந்தெந்தத் தரவுத்தளங்களை இணைத்து இந்த மாற்றங்களைச் செய்கிறார்கள் என்ற முழு விவரம் சென்னை தலைமை அலுவலகத்திற்கு மட்டுமே தெரியும் என்றார்.