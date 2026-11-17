சிவகாசியில் முன் விரோதத்தில் அ.தி.மு.க., நிர்வாகி கொலை: 7 பேரை கைது செய்தது போலீஸ்
சிவகாசியில் முன் விரோதத்தில் அ.தி.மு.க., நிர்வாகி கொலை: 7 பேரை கைது செய்தது போலீஸ்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:07 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:07 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே முன் விரோதத்தில் மது பாட்டிலால் தாக்கி அ.தி.மு.க., மேற்கு ஒன்றிய தகவல் தொழில்நுட்ப இணைச் செயலாளர் வனபட்டியைச் சேர்ந்த ராஜாகனி 28, கொலை செய்யப்பட்டார். அவரை கொலை செய்த ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சிவகாசி அருகே வடபட்டி மேலுாரைச் சேர்ந்தவர் ராஜாகனி. இவர் அ.தி.மு.க., மேற்கு ஒன்றிய தகவல் தொழில்நுட்ப இணைச் செயலாளராக உள்ளார். இவர் நேற்று (நவ.,15) இரவு 8:30 மணியளவில் வடபட்டி -- நாகலாபுரம் ரோட்டில் உள்ள திருமண மண்டபம் அருகே ரத்தக் காயங்களுடன் கிடந்தார்.
பின் விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இரவு 12:30 மணிக்கு இறந்தார். திருத்தங்கல் போலீசார் விசாரித்து இது தொடர்பாக வடபட்டியைச் சேர்ந்த முத்தீஸ்வரன் 23, முத்துக்கருப்பன் 24, வீருசிங்கம் 27, எம்.மாரீஸ்வரன் 20, மாரீஸ்வரன் என்ற மங்கி 20, சதீஷ்குமார் 29, ஈஸ்வரன் 25, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறியதாவது: கடந்த ஆண்டு வடபட்டியில் நடந்த பொங்கல் திருவிழாவில் ராஜாகனிக்கும் அதே ஊரைச் சேர்ந்த வீருசிங்கம், முத்து கருப்பனுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. நேற்று இரவு வடபட்டி திருமண மண்டபம் அருகே ராஜாகனி, முத்தீஸ்வரன், முத்துக்கருப்பன், வீரு சிங்கம், எம்.மாரீஸ்வரன், மாரீஸ்வரன் என்ற மங்கி, சதீஷ்குமார், ஈஸ்வரன் ஆகியோர் மது அருந்தியபோது தகராறு ஏற்பட்டு மது பாட்டிலால் தாக்கிக் கொண்டனர். இதில் ராஜாகனிக்கு கழுத்து, முகத்தில் காயம் ஏற்பட்டு இறந்தார். இதில் முத்தீஸ்வரன் பழைய குற்றவாளி என்பதால் திருத்தங்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கையெழுத்திட்டு வந்தார். அவரது அலைபேசி எண்ணை ட்ராக் செய்த போது ராஜபாளையம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தது தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து அவரையும் அவருடன் சென்ற முத்துக்கருப்பன், மாரீஸ்வரனையும் போலீசார் கைது செய்தனர். மற்ற நபர்கள் வீடுகளில் பதுங்கி இருந்த போது கைது செய்யப்பட்டனர் என்றனர்.