/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/வாகன காப்பகத்தில் தீ 7 கார்கள் சேதம்
ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
அ நிறம் | அளவு
விருதுநகர்: விருதுநகரில் தனியார் வாகன காப்பகத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 7 கார்கள், ஒரு லோடு வேன் எரிந்து சேதமாகின.
விருதுநகர் நாராயண மடம் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரவீந்திரன் 33. இவருக்கு சொந்தமாக நகராட்சி ரோட்டில் வாகன காப்பகம் உள்ளது. இங்கு இன்று (நவ.,1) அதிகாலை 2:00 மணிக்கு ஒரு காரில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு அடுத்தடுத்த கார்களில் தீ பரவியது.
இந்த விபத்தில் 7 கார்கள், ஒரு லோடுவேன் எரிந்து சேதமாகின. தீயணைப்புத்துறையினர் 2 வாகனங்களில் வந்து தீயை அணைத்தனர்.
போலீசாரின் விசாரணையில், லைட்டிங் வேலை பார்த்த ஒரு காரில் தீப்பொறி ஏற்பட்டு அடுத்தடுத்த கார்களில் தீ பரவி விபத்து ஏற்பட்டது தெரிந்தது. பஜார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.