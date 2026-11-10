மின்தடையால் இருளில் தீபாவளி கொண்டாடிய 7 கிராம மக்கள்
மின்தடையால் இருளில் தீபாவளி கொண்டாடிய 7 கிராம மக்கள்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:46 PM
திருச்சுழி: திருச்சுழி பகுதியில் மின் வாரியத்தின் மெத்தனத்தால் பல மணி நேரம் மின்தடை ஏற்பட்டதில் ஏழு கிராம மக்கள் இருளில் தீபாவளி கொண்டாடினர்.
திருச்சூழி அருகில் உள்ள பரளச்சி, மேலையூர், வாகைகுளம், செங்குளம், பூலாங்கால் உள்ளிட்ட ஏழு க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. தீபாவளி பண்டிகை அன்று மாலை 3:00 மணிக்கு மின்தடை ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து 7 மணி நேரமாக மின்சாரம் வரவில்லை, இருளில் கிராமங்கள் மூழ்கின. இதனால், பண்டிகை கொண்டாட முடியாமல் மக்கள் சிரமப்பட்டனர். மின்வாரிய அலுவலகத்தை பலமுறை தொடர்பு கொண்ட போது யாரும் தொலைபேசி, அலைபேசி மற்றும் அவசர எண்களில் யாரும் பேசவில்லை. உதவி பொறியாளரையும் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
இது குறித்து கிராம மக்கள் : எங்கள் பகுதிகளில் பல கிராமங்களில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது. பண்டிகை நாட்களிலாவது தடையில்லா மின்சாரத்தை வழங்க வேண்டிய மின்வாரியம் பல மணி நேர மின் தடையை ஏற்படுத்தி எங்களை சிரமத்திற்கு உள்ளாக்கி விட்டது. தீபாவளிக்கு பலரது வீடுகளுக்கு வாந்திருந்த உறவினர்களும் அவதிப்பட்டனர். அவசரத்திற்கு மின்வாரியத்தை தொடர்பு கொண்டாலும் பதில் இல்லை. மாவட்ட நிர்வாகம் தான் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.