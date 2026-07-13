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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ அனைத்து பகுதிகளிலும் சீரான குடிநீர் சப்ளை ﻿ அவசியம்: வீணாவதை தடுத்து பிரச்னைக்கு தீர்வு காண்பது

அனைத்து பகுதிகளிலும் சீரான குடிநீர் சப்ளை ﻿ அவசியம்: வீணாவதை தடுத்து பிரச்னைக்கு தீர்வு காண்பது

அனைத்து பகுதிகளிலும் சீரான குடிநீர் சப்ளை ﻿ அவசியம்: வீணாவதை தடுத்து பிரச்னைக்கு தீர்வு காண்பது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:03 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:03 AM

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நரிக்குடி: மாவட்டத்தில், நகர, கிராமப்புறப் பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் பெரும் தொய்வைச் சந்தித்துள்ளது. தற்போது பல இடங்களில் 10 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே குடிநீர் வழங்கப்படும் அவல நிலை நீடித்து வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் அன்றாடத் தேவைகளுக்கே தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். உப்பு தண்ணீர் வழங்குவதை தவிர்க்க, மினரல் பிளான்ட் அமைத்து, சீராக குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.

மாவட்டத்தில் நகர், கிராமப்புறங்களில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சப்ளை செய்யப்படுகிறது. பெரும்பாலான பகுதிகளில் வாரம், 10 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே குடிநீர் வருவதால், மக்கள் குடங்களை அடுக்கிக்கொண்டு தூக்கமில்லாமல் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. ஒருபுறம் குடிநீர் பற்றாக்குறை நிலவினாலும், மறுபுறம் பிரதான விநியோகக் குழாய்கள் பல இடங்களில் பழுதடைந்து, உடைந்த நிலையில் உள்ளன.

இதனால் பல லட்சம் லிட்டர் தூய்மையான குடிநீர், ரோட்டோரங்களில் ஓடி வீணாகி வருகிறது. சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் விநியோகிக்கப்படும் தண்ணீர் குடிப்பதற்கு உகந்ததாக இல்லாமல், கடுமையான உப்புத் தன்மையுடன் காணப்படுகிறது.

இதனால் மக்களுக்குப் பல்வேறு தோல் நோய்கள், உடல்நலக் குறைபாடுகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. ஒருபுறம் குடிக்கத் தண்ணீரின்றி மக்கள் தவித்து வரும் நிலையில், குழாய் உடைப்புகளால் தண்ணீர் வீணாகி வருகிறது. உள்ளாட்சி அமைப்புகள் கண்டும் காணாமல் விட்டு விடுகின்றனர்.

இதில் சில இடங்களில் தனக்கு வேண்டிய பகுதிகளுக்கு மட்டும் திறந்து விடுவதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பழுதடைந்த, பழமையான குடிநீர் குழாய்களை உடனடியாகக் கண்டறிந்து புதிய குழாய்களைப் பதிக்க வேண்டும்.

உப்பு நீர் வரும் பகுதிகளில் தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைத்து, சுகாதாரமான குடிநீரை உறுதி செய்ய வேண்டும். 10 நாட்களுக்கு ஒருமுறை என்பதை மாற்றி, குறைந்தபட்சம் 2, 3 நாட்களுக்கு ஒருமுறையாவது சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய கால அட்டவணையை வகுக்க வேண்டும்.

அடிப்படைத் தேவையான குடிநீருக்காக மக்கள் தினமும் போராடும் நிலையை மாற்றி, நீர் வீணாவதைத் தடுத்து, அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் சமமாக, தூய்மையான குடிநீர் கிடைக்க மாவட்ட நிர்வாகம், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.

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