தலையாரியை அடித்து மரத்தில் கட்டி வைத்த பெண் மீது வழக்கு
தலையாரியை அடித்து மரத்தில் கட்டி வைத்த பெண் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:54 PM
அருப்புக்கோட்டை: விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே செம்பட்டி வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்தில் தலையாரியிடம் நிலம் தொடர்பான பிரச்னையில் சாந்தி என்பவர் அவரை அடித்து மரத்தில் கட்டிவைத்தார். சாந்தி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
செம்பட்டியை சேர்ந்தவர் சின்ன பெத்தான். இவர் குலசேகர நல்லுரை சேர்ந்த ஜெயாவிடம் 2004 ல், தனது இடத்தை அடமானமாகவும், விற்க பவரும் எழுதி கொடுத்து ரூ. 6 லட்சம் கடன் வாங்கினார். பின்னர், ஜெயாவிற்கு தெரியாமலேயே இடத்தை 5 பேருக்கு விற்று விட்டு, இறந்தும் போனார்.
இந்த பிரச்னையில் ஜெயா கோர்ட் உத்தரவுடன் வி.ஏ.ஓ., தலையாரி மூலம் அந்த இடத்தில் வீடு கட்டி வசிக்கும் சாந்திக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்க சென்ற போது வாங்க மறுத்து விட்டார்.
நேற்று முன்தினம் வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் சென்ற சாந்தி, அங்கு வி.ஏ.ஓ., இல்லாததால், அங்கிருந்த தொட்டியாங்குளம் தலையாரி முத்துராஜ் 27, என்பவரிடம் நோட்டீஸ் குறித்து கேட்டார். தனக்கு எதுவும் தெரியாது முத்துராஜ் கூறியதால், ஆத்திரமடைந்த சாந்தி அவரை அடித்து அருகில் உள்ள மரத்தில் கட்டி வைத்தார். அருப்புக்கோட்டை தாலுகா போலீசார் முத்துராஜை விடுவித்தனர். சாந்தி மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர்.