/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/வேலை நிறுத்த ஆயத்தக் கூட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 06:12 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகரில் 3வது ஊதிய மாற்றத்தை உடனடியாக வழங்க வலியுறுத்தி பி.எஸ்.என்.எல்., ஊழியர்கள், அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில் வேலை நிறுத்த ஆயத்தக் கூட்டம் நடந்தது. நாளை(நவ. 20) கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஒரு நாள் வேலை நிறுத்தம் நடக்கிறது.
கூட்டத்தில் என்.எப்.டி.இ., மாவட்டச் செயலாளர் சம்பத் குமார் தலைமை வகித்தார். ஒருங்கிணைப்பாளர் கன்வீனர் ஜெயக்குமார், வேலைநிறுத்தத்தை 100 சதவீதம் ஊழியர்கள் அதிகாரிகள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் எனறு வலியுறுத்தினார். எஸ்.என்.இ.ஏ. மாவட்டச் செயலாளர் சண்முகராம், வேலை நிறுத்தப் அவசியத்தை தொகுத்து வழங்கினார்.