பஸ்கள் நிறுத்த இட வசதி இல்லை: காரியாபட்டியில் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அவசியம்
பஸ்கள் நிறுத்த இட வசதி இல்லை: காரியாபட்டியில் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அவசியம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:55 PM
காரியாபட்டி: காரியாபட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் போதிய பஸ்கள் நிறுத்த இட வசதி இல்லாததால் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக அலுவலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
காரியாபட்டி வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஊர். சுற்றி ஏராளமான ஊர்கள் உள்ளதால் இங்கிருந்து 20க்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதேபோல் மதுரை, விருதுநகர், அருப்புக்கோட்டை, திருமங்கலம் பஸ் டிப்போக்களிலிருந்து ஏராளமான பஸ்கள் காரியாபட்டிக்கு இயக்கப்படுகின்றன. காரியாபட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் 6,7 பஸ்கள் மட்டுமே நிறுத்த முடியும். காலை, மாலை நேரங்களில் அதிக அளவில் பஸ்கள் வந்து செல்வதால் போதிய இட வசதி இல்லாமல் மதுரை -அருப்புக்கோட்டை மெயின் ரோட்டில் நிறுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது.
அவ்வாறு நிறுத்தும் போது, மெயின் ரோட்டில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டு, மற்ற வாகனங்கள் செல்ல சிரமம் ஏற்படுகிறது. பயணிகள் குறுக்கும், நெடுக்குமாக செல்லும் போது விபத்து நேரிடுகிறது. மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப கூடுதல் வாகனங்கள் இயக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் போது, பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ்களை நிறுத்த இட வசதி போதாது. அப்போது இன்னும் இட நெருக்கடி ஏற்பட்டு பெரிதும் சிரமம் ஏற்படும். இதனை கருத்தில் கொண்டு, காரியாபட்டி பைபாஸ் அருகே புது பஸ் ஸ்டாண்ட் ஏற்படுத்த வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.