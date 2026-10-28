/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/டாக்டருக்கு அஞ்சலி
ADDED : அக் 28, 2026 09:25 PM
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ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் டாக்டர் ராஜசேகர் நினைவு நாளை முன்னிட்டு மருத்துவ முகாம், அன்னதானம், அஞ்சலி செலுத்துதல் நடந்தன.
ராஜபாளையத்தில் மக்களுக்கு குறைந்த செலவில் மருத்துவ சேவை புரிந்த டாக்டர் ராஜசேகர் நினைவு நாளை முன்னிட்டு தென்காசி ரோட்டில் உள்ள அவர கிளினிக் முன்பு உருவப்படத்திற்கு நகர் பகுதி பிரமுகர்கள் மலர் துாவி மரியாதை செலுத்தினர். சிறப்பு விருந்தினராக கோகுல், நந்தினி பங்கேற்றனர்.
எம்.ஆர்.ஸ்டோர்ஸ் ரகுபதி ராஜா, சரவணாஸ் ஹோட்டல் ராஜூ, வள்ளலார் மன்றம் ராதாகிருஷ்ண ராஜா அன்னதானம் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். கிருஷ்ணா மருத்துவமனையில் பொது மருத்துவ முகாம் நடந்தது. திரளான பயனாளிகள் கலந்து கொண்டனர்.