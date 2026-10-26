அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆவின் பாலகம், சுய உதவிக்குழு உணவகங்கள்: மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை அவசியம்
அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆவின் பாலகம், சுய உதவிக்குழு உணவகங்கள்: மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை அவசியம்
UPDATED : அக் 19, 2026 05:56 PM
ADDED : அக் 19, 2026 05:54 PM
விருதுநகர்:
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளின் வளாகத்தில் ஆவின் பாலகங்கள், மகளிர் சுய உதவிக்குழு உணவகங்கள் அமைக்கவும், குறைந்த விலையில் பால் பொருட்கள், உணவுகள் நோயாளிகள், அவர்களை உடன் இருந்து பார்த்து கொள்பவர்களுக்கு கிடைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனை, தலைமை அரசு மருத்துவமனை, தாலுகா அரசு மருத்துவமனைகளில் நாளுக்கு நாள் நோயாளிகளின் வருகை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
ஆனால் விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் தனியாருக்கு டெண்டர் விடப்பட்டு செயல்படும் கேண்டீனில் பால் பொருட்கள் விலை தொடர்ந்து உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது.
இதே போல அருப்புக்கோட்டை மாவட்ட தலைமை, தாலுகா அரசு மருத்துவமனைகளின் வளாகங்களில் போதிய வசதிகள் இல்லாததால் அதிக விலை கொடுத்து நோயாளிகள் பால் பொருட்கள், உணவுகளை வாங்கும் நிலை பல ஆண்டுகளாக தொடர்கிறது.
இந்த பிரச்னையை போக்க அரசு மருத்துவமனை வளாங்களில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களால் நடத்தப்படும் உணவகங்கள், ஆவின் பாலகங்கள் அமைத்து செயல்படுத்தினால் வெளி கடைகளை விட குறைந்த விலையில் தரமான உணவுகள் நோயாளிகளுக்கும், அவர்களை உடன் இருந்து பார்த்துக்கொள்ளும் உறவினர்களுக்கும், பணியாளர்களுக்கும் கிடைக்கும்.
அரசியல் பின்புலம் உள்ளவர்கள் கேண்டீன் டெண்டர் எடுத்து நடத்துவதால் அனுமதி பெறாத இடங்களையும் சேர்த்த ஆக்கிரமித்துள்ளனர். இதனால் மருத்துவமனைகளில் தேவையான கட்டுமானம் செய்ய போதிய இடமில்லாத நிலை உருவாகியுள்ளது.
எனவே அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் ஆவின் பாலகங்கள், மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களின் உணவகங்கள் அமைத்து குறைந்த விலையில் பால் பொருட்கள், உணகவங்கள் கிடைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியமாகியுள்ளது.