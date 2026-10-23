மாற்று வழி இல்லாததால் எதிர் திசையில் செல்லும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம்
மாற்று வழி இல்லாததால் எதிர் திசையில் செல்லும் வாகனங்களால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
காரியாபட்டி: காரியாபட்டியில் பாலம் வேலைக்காக அடைக்கப்பட்ட வையம்பட்டி ரோடுக்கு பதிலாக மாற்று வழி ஏற்படுத்தாததால் எதிர் திசையில் வாகனங்கள் ஆபத்தான முறையில் செல்வதால் அடிக்கடி விபத்து நடக்கிறது. இதனை தடுக்க மாற்று வழி ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
காரியாபட்டியில் மதுரை தூத்துக்குடி நான்கு வழி சாலை கள்ளிக்குடி பிரிவு ரோட்டில் ரோட்டை கடக்கும் போது அடிக்கடி விபத்து ஏற்பட்டது. இதனை தடுக்க மேம்பாலம் கட்ட வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்தது. இதையடுத்து பாலம் கட்ட பணிகள் துவக்கப்பட்டன. ரோடு தோண்டப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் வையம்பட்டிக்கு செல்லும் ரோடு அடைக்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலாக மாற்று வழி ஏற்படுத்தவில்லை. இதனால் அந்த வழித்தடத்தில் பல்வேறு ஊர்களுக்கு செல்பவர்கள் மதுரை தூத்துக்குடி நான்கு வழி சாலையில் எதிர் திசையில் ஆபத்தான முறையில் சென்று ரோட்டை கடக்கின்றனர். இதனால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது. நேற்று முன்தினம் எதிர் திசையில் சென்றதால் இரு டூவீலர்கள் மோதியதில் இருவர் காயமடைந்து மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். மாற்று வழி இல்லாததால் தொடர்ந்து எதிர் திசையில் வாகனங்கள் செல்கின்றன. அடிக்கடி விபத்து நடந்தும் மாற்று வழி ஏற்படுத்துவதற்கான எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை. வையம்பட்டி மார்க்கத்தில் செல்லும் வாகனங்களை மாற்று வழியில் செல்ல ரோடு ஏற்படுத்த வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.