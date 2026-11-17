உங்கள் ஊராட்சி தேங்கும் கழிவுநீர் ஆக்கிரமிப்புகளால் விபத்துக்கள், சிரமத்தில் நரிக்குடி ஊராட்சி மக்கள்
உங்கள் ஊராட்சி தேங்கும் கழிவுநீர் ஆக்கிரமிப்புகளால் விபத்துக்கள், சிரமத்தில் நரிக்குடி ஊராட்சி மக்கள்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:14 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:12 PM
நரிக்குடி: வாறுகால் வசதியின்றி தேங்கும் கழிவுநீர், ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளால் விபத்துக்கள், பராமரிப்பில்லாத பூங்கா, சேறும் சகதியுமான தெருக்கள், உட்பட பல்வேறு பிரச்னைகளால் நரிக்குடி ஊராட்சி மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
நரிக்குடி ஊராட்சியில் ஆதித்தனேந்தல், சமத்துவபுரம், பள்ளப்பட்டி, மானூர் காலனி உள்ளன.
ஆதித்தனேந்தலில் வாறுகால் வசதி கிடையாது. கழிவுநீர் செல்ல வழி இல்லாமல் ஆங்காங்கே தேங்கி நிற்கிறது. கொசு தொல்லை அதிகமாக இருக்கிறது. மயானத்திற்கு ரோடு வசதி இல்லை. ரேஷன் கடைக்கு 3. கி. மீ., தூரம் நடந்து செல்ல வேண்டியிருப்பதால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
நரிக்குடியில் முக்கு ரோடு, பஸ் ஸ்டாண்ட் என ரோடு முழுக்க ஆக்கிரமிப்புகளால் இரு வாகனங்கள் விலகிச் செல்ல முடியவில்லை. ஓடையில் நாணல்கள் முளைத்து புதர் மண்டி கிடப்பதால் மழைநீர் செல்ல வழி இன்றி வீணாக வெளியேறுகிறது. ரயில்வே ஸ்டேஷன் செல்லும் ரோடு செல்லரித்தது போல் படுமோசமாக இருக்கிறது. வீதிகளில் வாறுகால் வசதி சரி வர இல்லாததால் வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவு நீர் தேங்கி கொசு உற்பத்தியாகிறது.
சமத்துவபுரத்தில் உப்பு தண்ணீருடன் நல்ல தண்ணீரை கலந்து கொடுப்பதால் சமைக்க, குடிக்க பயன்படுத்த முடியவில்லை. குடிநீரை விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர். குளியல் தொட்டி இல்லாததால் சிரமம் ஏற்படுகிறது. பூங்கா பராமரிப்பின்றி போனதால் அங்கிருந்த விளையாட்டு பொருட்கள் காணாமல் போயின. கொசு மருந்து அடித்து பல மாதங்கள் ஆனதால் அடிக்கடி காய்ச்சல் ஏற்பட்டு பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
பள்ளப்பட்டியில் பெரும்பாலான வீதிகளில் பேவர் பிளாக் கற்கள் இல்லாததால், மழை நேரங்களில் சேறும் சகதியுமாக உள்ளது. மக்கள் நடந்து செல்ல முடியவில்லை. மானூர் காலனியில் வாறுகால் வசதி, தெரு விளக்கு வசதி சரிவர இல்லாததால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
படுமோசமான ரோடு
சரவணன், தனியார் ஊழியர்.
ரயில்வே ஸ்டேஷன் செல்லும் ரோடு குண்டும் குழியுமாக படுமோசமாக உள்ளது. சீமை கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ளதால் வாகனங்கள் செல்ல முடியவில்லை. ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும். அனைத்து ரயில்களும் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விபத்தை தடுக்க ரோட்டோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்.
ஓடைகளை தூர்வார வேண்டும்:
மருது, தனியார் ஊழியர்
கண்மாய்களுக்குச் செல்லும் ஓடைகளில் நாணல்கள், சீமை கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்து புதர் மண்டி கிடப்பதால், மழை நீர் செல்ல வழி இன்றி வீணாக வெளியேறுகிறது. தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாயமான விளையாட்டு பொருள்கள்
தீபன் சக்கரவர்த்தி, தனியார் ஊழியர்.
பூங்கா பராமரிப்பின்றி கிடப்பதால் ரூ. பல லட்சம் வீணானது. அங்கிருந்த பொருட்கள் காணாமல் போயின. தற்போது ஆடு, மாடுகள் அடையும் கூடாரமாக உள்ளது. விளையாட இடம் இல்லாததால் சிறுவர்கள் சிரமப்படுவதால், பூங்காவை சீரமைக்க வேண்டும்.
கொசு தொல்லை
பாலாஜி, தனியார் ஊழியர்.
சமத்துவபுரத்தில் கொசு மருந்து அடித்து பல மாதங்கள் ஆனதால் அடிக்கடி காய்ச்சல் ஏற்படுகிறது. குளியல் தொட்டி கட்டி, ஓடையை தூர்வார வேண்டும். பூங்காவை பராமரிக்க வேண்டும். கொசுவை ஒழிக்க கொசு மருந்து அடிக்க வேண்டும்.