மயிலாடுதுறை, குருவாயூர் ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள்: மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
மயிலாடுதுறை, குருவாயூர் ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள்: மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 12:16 AM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டத்தின் வழியாக இயங்கும் மயிலாடுதுறை, குருவாயூர் ரயில்களில் பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், கூடுதல் பெட்டிகளை உடனடியாக இணைக்க ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். மதுரையில் இருந்து விருதுநகர், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ராஜபாளையம், தென்காசி வழியாக செங்கோட்டை வழித்தடத்தில் பல ஆண்டுகளாக தினமும் 3 நேரங்களில் பயணிகள் ரயில்கள் இயங்கி வந்தது. இதனால் மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி மாவட்டங்களை சேர்ந்த பல ஆயிரம் மக்கள் பயனடைந்து வந்தனர்.
இந்த ரயில்களில் கட்டணம், பயணநேரம் குறைவு என்பதால் பயணிகள் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து, இருமடங்கு பயணிகள் தற்போது பயணித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் 3 பாசஞ்சர் ரயில்களில் ஒரு ரயில் மயிலாடுதுறைக்கும், ஒரு ரயில் குருவாயூருக்கும் தடநீட்டிப்பு செய்யப் பட்டதால் பயணிகள் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்தது.
அதேநேரம் அதிக பட்சமாக 14 பெட்டிகளுடன் இயங்கிய மதுரை ரயில், மயிலாடுதுறை வரை தடநீட்டிப்பு செய்யபட்ட நிலையில், பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை 12 ஆக குறைக்கப்பட்டன. தற்போது இதிலும் ஒரு பெட்டி மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் கார்டு பெட்டியாகவும், ஒரு பெட்டி பெண்கள் பெட்டியாகவும் உள்ளது.
இதேபோல் செங்கோட்டை வரை 12 பெட்டிகளுடன் இயங்கிய ரயில், குருவாயூர் வரை தடநீட்டிப்பு செய்யபட்ட நிலையில், 3 ரிசர்வேஷன் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டதால், முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை 9 ஆக குறைந்தது.
இந்நிலையில் தற்போது இந்த ரயில் பெட்டிகள் எல்.ஹெச்.பி. பெட்டிகளாக மாற்றம் செய்யப்பட்டு, 6 முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் மட்டும் உள்ளன.
பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் பெட்டிகளை அதிகரிப்பதற்கு பதில் பெட்டிகளை ரயில்வே நிர்வாகம் குறைத்து வருவது மக்களை பாதித்து வருகிறது.
இதனால் விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் நின்று கொண்டு தான் பயணிக்கும் நிலையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனை தினமும் ரயில்வே நிர்வாகம் உணர்ந்தும், நடவடிக்கை எடுத்து கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்காமல் இருக்கின்றனர்.
எனவே, மயிலாடுதுறை, குருவாயூர் ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகளை இணைக்க தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் காலதாமதம் இல்லாமல் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.