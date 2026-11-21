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ஆட்டோ மீட்டர்களில் திருத்தம் செய்யுங்கள் டிரைவர்களுக்கு அறிவுரை
ஆட்டோ மீட்டர்களில் திருத்தம் செய்யுங்கள் டிரைவர்களுக்கு அறிவுரை
UPDATED : நவ 20, 2026 05:54 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:52 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் அரசின் புதிய கட்டணம் நடைமுறைபடுத்துவதற்கான குறித்தான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
இதில் ஆர்.டி.ஓ. சந்திரசேகர் பேசியதாவது; தற்போது ஆட்டோக்களில் புதிய கட்டண திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி உரிமையாளர்கள் தற்போது தங்களது ஆட்டோக்களில் உள்ள மீட்டர்களில் உடனடியாக கட்டண திருத்தம் செய்ய வேண்டும். தகுதி சான்றிதழ் பெற வரும்போது அதிகாரியிடம் உறுதி செய்ய வேண்டும். அதன்படி தான் கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும். கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது ,என்றார்.
கூட்டத்தில் துறை அலுவலர்கள், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், கிருஷ்ணன் கோவில் ஆட்டோ சங்க நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.