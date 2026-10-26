சூப்பர் எல் நினோவை தாங்குமா விருதுநகர் மாவட்ட விவசாயம்: என்ன செய்ய காத்திருக்குது
சூப்பர் எல் நினோவை தாங்குமா விருதுநகர் மாவட்ட விவசாயம்: என்ன செய்ய காத்திருக்குது
UPDATED : அக் 10, 2026 05:02 AM
ADDED : அக் 09, 2026 05:36 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சூப்பர் எல் நினோவை தாங்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் விவசாயம் உள்ளது. வழிகாட்ட முன் வருமா வேளாண்துறை, அரசு என எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
மாவட்டத்தின் சராசரி ஆண்டு மழையளவு 800 மி.மீ., முதல் 983 மி.மீ., வரை . வடகிழக்கு பருவமழை பெய்யும் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை 675.7 மி.மீ., மழையளவு சராசரியாக பதிவாகி உள்ளது.
இந்நிலையில் தற்போது உலக அளவில் சூப்பர் எல் நினோ துவங்கி உள்ளதாக வானியல் அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். தனியார் வானிலை ஆய்வாளர்கள் இந்தாண்டு இறுதியில் கடும் மழைப்பொழிவும், அடுத்தாண்டு ஜனவரி முதல் ஜூலை வரை கடும் வெயிலும் வாட்டி வதைக்கும் என்கின்றனர்.
இந்நிலையில் வெப்ப மண்டலமாக காணப்படும் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பரவலாக கருவேல மரங்கள் ஒரு பக்கம் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சிக் கொண்டிருக்க, இன்னொரு பக்கம் 2026 செப். வரை 355.83 மி.மீ., மழையளவு பதிவாகி உள்ளது. 2025 செப். வரையும் 351.96 மி.மீ., வரை தான் பதிவாகி உள்ளது. 2025க்கு முன்பு வரை 400 முதல் 570 மி.மீ., வரை மழையளவு பதிவாகி உள்ளது.
மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் 2021ல் 1030.16 மி.மீ., 2022ல் 889.26, 2023ல் 1156.36, 2024ல் 1025.22, 2025ல் 844 மி.மீ., என மழையளவு பதிவாகி உள்ளது. பருவநிலை மாற்றத்தால் செப் வரையிலான மழைப்பொழிவு 351.96 மி.மீ., வரை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் குறைந்து விட்டது.
கடந்த இரு ஆண்டுகளை காட்டிலும் ஏப். மே மாதங்களில் பெய்த கோடை மழையளவு இந்தாண்டு மிகக் குறைவு. அதை ஈடுகட்டும் வகையில் இந்தாண்டு செப். ல் 132.03 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது. இதுவரை எந்த செப்டம்பர் மாதத்திலும் இந்த அளவு மழை பதிவாகவில்லை.
ஆடிப்பட்டம், ஆவணிப்பட்டம் என விதை நடவு செய்ய காத்திருந்தவர்களுக்கு இந்த மழை பெரிதும் உதவி உள்ளது. வரும் மாதங்களில் அதீத மழை பெய்தால் அதை சேமிக்க மாவட்டத்தில் நீர்வரத்து கால்வாய்கள் சரியில்லாத சூழலில் உள்ளன.
கடும் மழையை சேமிக்க தடுப்பணைகள் இல்லை. ஜனவரி முதல் கடும் வெயில் அடித்தால் ராஜபாளையம், வத்திராயிருப்பு பகுதிகளில் மா விவசாயம் பூத்து காய்ப்பது பாதிக்கப்படும். அதே போல் ஆடிப்பட்டங்களில் விதைத்த மக்காச்சோளம், நெல் அறுடையும் ஜனவரியில் தான் நடக்கும். அறுவடை நேரங்களில் அவை கருகினால் விவசாயிகளுக்கு இழப்பு ஏற்படும்.
சூப்பர் எல் நினோவை கணித்து மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் விவசாயிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைளை இப்போதே துவங்க வேண்டும்.
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு
மாதமும் பெய்த மழையளவு(மில்லி மீட்டரில்)
ஆண்டு/ 2024/ 2025/ 2026/
ஜனவரி/ 87.48/ 21.33/ 10.18
பிப்ரவரி/ 15.87/ 3.67/ 14.36
மார்ச்/ 0.22/ 44.08/ 8
ஏப்ரல்/ 32.68/ 105/ 25.10
மே/ 137.74/ 76.16/ 83.56
ஜூன்/ 75.45/ 4.18/ 51.99
ஜூலை / 17.93/ 10.71/ 3
ஆகஸ்ட்/ 165.26/ 39.84/ 27.61
செப்டம்பர்/ 34.38/ 47.01/ 132.03
அக்டோபர்/ 150.97/ 275.51/
நவம்பர்/ 82.31/ 176.35
டிசம்பர்/ 224.93/ 43
மொத்தம்/ 1025.22/ 844.84/ 355.83