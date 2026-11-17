மாற்றுப்பாதையில் இயங்கும் பஸ்கள் திருத்தங்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட் வர மனு
மாற்றுப்பாதையில் இயங்கும் பஸ்கள் திருத்தங்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட் வர மனு
UPDATED : நவ 16, 2026 05:45 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:40 PM
சிவகாசி: சிவகாசி தி.மு.க., மாநகர செயலாளர் உதயசூரியன், மாவட்ட துணை செயலாளர் ராமமூர்த்தி, கவுன்சிலர்கள் சேதுராமன், செல்வம் சசிகுமார்,ஸ்ரீநிகா, பாக்யலட்சுமி ஆகியோர் சப் கலெக்டர் முகமது இர்பானிடம் கொடுத்துள்ள மனுவில், திருத்தங்கல் ரயில்வே மேம்பால பணி காரணமாக சுற்றுச்சாலை வழியாக பஸ்கள் செல்வதால், விருதுநகரில் இருந்து வரும் பயணிகளை வடமலாபுரம் சோதனை சாவடி அருகே இறக்கி விடப்படுகின்றனர்.
இதனால் மக்கள் 2 கிலோ மீட்டர் நடந்து திருத்தங்கல் வர வேண்டி உள்ளது. அதேபோல் விருதுநகர், மதுரை செல்ல சுற்றுச்சாலை சந்திப்புக்கு சென்று பஸ் ஏற வேண்டி உள்ளதால் தினசரி வேலைக்கு செல்வோர், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் சிரமப்படுகின்றனர். எனவே சிவகாசி - விருதுநகர் மார்க்கத்தில் செல்லும் அனைத்து பஸ்களும் திருத்தங்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என கூறப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து டி.எஸ்.பி., அணில் குமாரிடமும் மனு கொடுத்தனர்.