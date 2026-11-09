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சதுரகிரியில் அமாவாசை வழிபாடு

சதுரகிரியில் அமாவாசை வழிபாடு

ADDED : நவ 08, 2026 05:42 PM

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ADDED : நவ 08, 2026 05:42 PM

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வத்திராயிருப்பு: சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலில் ஐப்பசி மாத அமாவாசை வழிபாட்டில்

பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

இன்று (நவ.,8) காலை 6:00 மணிக்கு தாணிப்பாறை வனத்துறை கேட் திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்பட்டனர். காலை 12:00 மணி வரை குறைவான பக்தர்களே மலை ஏறினர்.

கோயிலில் சுந்தரமகாலிங்கம், சந்திரமகாலிங்கம் சுவாமிகளுக்கு அமாவாசை வழிபாடு பூஜைகளை பூசாரிகள் செய்தனர். பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.

விழா ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகம் செய்திருந்தது. வத்திராயிருப்பு போலீஸ் மற்றும் வனத்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

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